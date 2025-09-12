FIA-president Mohammed Ben Sulayem is voorstaander van de terugkeer van V8-motoren in F1, maar een insider van Auto, Motor und Sport stelt nu dat er slechts twee teams voorstander zijn van het idee. Hieronder valt het Red Bull Racing van Max Verstappen.

Volgend jaar gaat de Formule 1 een nieuw tijdperk in met nieuwe motoren en nieuwe auto's, waardoor er ook een nieuw team (Cadillac) en nieuwe motorleverancier (Audi) in de koningsklasse komt. Toch zijn er alweer discussies over daarna en de terugkeer van V8-motoren, iets wat de tegenovergestelde richting zou zijn van waar F1 naartoe wil. Een vergadering zou vrijdag plaatsvinden in Londen, maar deze vergadering is afgelast.

Ben Sulayem gebruikt V8-motoren voor politiek doeleinden

In een video met ams.F1 stelt Michael Schmidt van AMuS dat de terugkeer van de V8-motoren, waar Ben Sulayem voorstander van is, vooral door de huidige president wordt gebruikt om met een belangrijk punt te kunnen schermen richting de verkiezingen voor het presidentschap van de FIA. "Ben Sulayem zag dit als zijn kans om zich te profileren. Tijdens zijn ambtstermijn ging het vooral over details, zoals het verbod op vloeken. Hij heeft tot nu toe eigenlijk niets wezenlijks gerealiseerd."

Red Bull steunt plan Ben Sulayem

Volgens Schmidt zijn twee teams voorstander van de terugkeer van V8-motoren: Cadillac en Red Bull. "Red Bull Powertrains en Cadillac zijn voorstander. Vooral bij Cadillac zijn ze vóór alles wat eenvoudig en kostenefficiënt is. Audi daarentegen pleit voor invoering vanaf 2031, wat logisch zou zijn, omdat het huidige reglement dan vijf jaar in werking is geweest." Voor de interesse vanuit Red Bull is ook een simpele reden: het zou als noodoptie gebruikt kunnen worden als de eigen motor in het nieuwe tijdperk door de mand valt. Max Verstappen heeft zich in het openbaar ook positief uitgesproken over de terugkeer van V8-motoren en zal voorstander zijn.

