Volgens Lando Norris hebben de befaamde papaya-regels eigenlijk nooit bestaan. De nummer twee van het kampioenschap stelt wel dat er binnen McLaren regels zijn over hoe hij en Oscar Piastri met elkaar moeten racen, maar onthult dat dit in feite weinig voorstelt.

Tijdens de race in Monza moest Piastri gehoor geven aan een teamorder om Norris voorbij te laten. De Australiër liet over de boordradio zijn ongenoegen blijken, maar stemde er uiteindelijk toch mee in. De teamorders binnen McLaren zouden onderdeel zijn van de zogenoemde papaya-regels, waarbij eerlijk racen vooropstaat. Will Joseph, de race-engineer van Norris, vertelde vorig jaar: “Onze aanbeveling is altijd om te racen volgens de papaya-regels, waarbij je, net zoals je altijd voorzichtig bent met elke andere concurrent, nog voorzichtiger bent als de auto papaya is.”

'Er zijn geen papaya-regels'

Door de teamorder in Monza, afgelopen weekend, werd Norris uitgejoeld op het podium. Achteraf werd hij door DAZN gevraagd naar de papaya-regels: “Er zijn geen papaya-regels meer. Die hebben we nooit gehad. Het belangrijkste is dat er staat: Fair.” Over de interne regels legt Norris uit: “Het is eigenlijk nog geen pagina lang. En dit dekt veel dingen: eerlijkheid voor mij en voor Oscar. Ik kies er niet voor dat zulke dingen gebeuren. We geven niet om wat er in het verleden is gebeurd, maar we doen wat wij denken dat juist is voor ons.”

'Het moest gecorrigeerd worden'

Dat Piastri uiteindelijk gehoor gaf aan de teamorder, vindt Norris niet bijzonder. Als het andersom was geweest, had hij namelijk ook plaatsgemaakt: “Het is niet wat ik wil en ook niet wat het team wil. Het maakt dingen ingewikkeld en het bemoeilijkt de posities. Maar dit is wat wij als team, beide coureurs, hebben besloten dat het juiste zou zijn om te doen als het zou gebeuren. Het moest gecorrigeerd worden. Als het Oscar was overkomen, hadden we exact hetzelfde gedaan.”

