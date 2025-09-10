close global

Max Verstappen, Red Bull, British GP, Britain, 2025

Verstappen ontbreekt op deelnemerslijst NLS, 'Red Bull kopieert trucje McLaren' | GPFans Recap

Lars Leeftink
Max Verstappen, Red Bull, British GP, Britain, 2025

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Woensdag werd de deelnemerslijst van de Nürburgring Langstrecken-Serie (NLS) voor komend weekend geopenbaard zonder de naam Max Verstappen (met een reden), was er veel kritiek vanuit verschillende hoeken op hoe McLaren de situatie tussen Oscar Piastri en Lando Norris heeft aangepakt, kreeg Norris ook kritiek op zijn uitspraken via de boardradio richting Verstappen en stelt Olav Mol dat de Engelse media het idee hebben dat McLaren liever Norris dan Piastri als wereldkampioen heeft. Dit is de GPFans Recap van 10 september.

McLaren-truc gekopieerd? 'Red Bull introduceerde nieuwe remmen in Monza'

Hoewel er veel redenen zijn waarom Max Verstappen in Monza wist te winnen, was het toch opvallend dat de Nederlander relatief eenvoudig wegreed bij Lando Norris tijdens de Grand Prix van Italië. De speciale Monza-achtervleugel heeft zijn werk gedaan, maar volgens F1Unraveled heeft Red Bull Racing inmiddels ook de remmen van McLaren ontleed en een eigen variant op de Oostenrijkse wagen toegepast. Meer lezen over wat voor trucje Red Bull heeft geïntroduceerd en gekopieerd van McLaren? Klik hier!

Norris onder vuur na onterechte straf "idioot" Verstappen in Monza: "Dit verwacht je niet van Lando"

Peter Windsor neemt geen blad voor de mond als het gaat om de uitspraken van Lando Norris aan het adres van Max Verstappen. De McLaren-coureur noemde de viervoudig wereldkampioen een "idioot" na de start van de Italiaanse Grand Prix. Meer lezen over de kritiek die Norris heeft ontvangen na zijn uitspraken over de boardradio richting Verstappen? Klik hier!

Mol: "Engelse media beginnen te denken dat McLaren Norris kampioen wil maken"

Olav Mol heeft het idee dat het team van McLaren alles op alles zet op Lando Norris dit jaar wereldkampioen te laten worden: iets wat volgens de commentator inmiddels ook de algemene consensus is bij de Engelsen. Meer lezen over wat Mol ziet rondom McLaren en de mening die in Groot-Brittannië begint te onstaan rondom Norris en Piastri? Klik hier!

Waarom Verstappen nog ontbreekt op deelnemerslijst Nürburgring Langstrecken-Serie

Max Verstappen gaat aankomend weekend zijn langverwachte debuut maken in de Nürburgring Langstrecken-Serie (NLS), maar op de deelnemerslijst die vandaag uit is gekomen staat de Nederlander er nog niet tussen. GPFans legt uit waarom de Nederlander nog ontbreekt. Meer lezen over waarom Verstappen nog niet op de deelnemerslijst staat en wanneer dit wel gaat gebeuren? Klik hier!

Verstappen als voorbeeld genomen na 'pussygedrag' McLaren: "Hij maakt het meteen helder"

Terwijl Max Verstappen een gat sloeg om op dominante wijze de F1 Grand Prix van Italië te winnen, werd er gekibbeld bij McLaren om de tweede en derde plaats. Uiteindelijk moest Oscar Piastri de positie teruggeven aan Lando Norris. Er wordt gewaarschuwd voor de gevolgen van het 'pussygedrag' van McLaren. Meer lezen over de kritiek op het gedrag van Norris, Piastri en McLaren tijdens het raceweekend in Monza? Klik hier!

