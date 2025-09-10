Terwijl Max Verstappen een gat sloeg om op dominante wijze de F1 Grand Prix van Italië te winnen, werd er gekibbeld bij McLaren om de tweede en derde plaats. Uiteindelijk moest Oscar Piastri de positie teruggeven aan Lando Norris. Er wordt gewaarschuwd voor de gevolgen van het 'pussygedrag' van McLaren.

Verstappen maakte vanaf de pole position niet de beste start mee en verloor eventjes de leiding aan Norris. Vier ronden later haalde hij de Brit weer in om vervolgens comfortabel naar de zege te rijden op het Autodromo Nazionale Monza. Norris leek af te stevenen op de tweede stek, totdat hij door een langzame pitstop achter Piastri terechtkwam. Een van de pitcrewleden had moeite om de band linksvoor erop te krijgen. Piastri kreeg opdracht van McLaren om P2 terug te geven aan Norris, omdat het anders oneerlijk zou zijn geweest.

Artikel gaat verder onder video

Als je hieraan begint, waar eindigt het dan?

"Er zijn volgens mij verschillende meningen over die [papaja]-regels", begon 24 uur van Daytona-winnaar Indy Dontje bij het Viaplay-programma Vrooooom. "Piastri zegt dat het bij het racen hoort, terwijl Lando in interviews heeft aangegeven dat dit zo afgesproken was, de 'papaya rules' zoals we die kunnen noemen. Als zoiets gebeurt, dan moeten we van positie wisselen."

Ernest Knoors ziet het gevaar in van de gevolgen: "Een langzame pitstop hoort bij het racen. Niemand doet dit met opzet", aldus de voormalig BMW-Williams- en Ferrari-engineer. "Ik denk dat dit probleem op zich nog niet zo groot is, maar als je hieraan begint, waar eindigt het dan?"

Dontje voegde toe: "Dit jaar hebben we het ook gehad in Hongarije. Lando heeft een andere strategie gedaan dan Oscar en vervolgens won hij de race. Moet je dan ook zeggen: 'Nee, Oscar heeft de hele race aan de leiding gelegen, dus [dan moet hij ook winnen]?'"

Related image

Pussygedrag van McLaren

Voormalig F1-coureur Giedo van der Garde maakte duidelijk dat hij niet naar McLaren had geluisterd, als hij Piastri was geweest: "Ik had [Norris] er niet voorbij gelaten. Ik had gewoon gezegd op de radio: 'Ja, sorry, ik heb je niet gehoord'. Ik had gedacht: "F*ck it, je komt er niet voorbij'. Dan ben je in ieder geval duidelijk. Nu zeggen ze: 'Ja, sorry, maar je moet hem voorbij laten...' Wat een pussygedrag!"

Verstappen werd in 2015 in Singapore door Red Bull-zusterteam Toro Rosso opgedragen teamgenoot Carlos Sainz voorbij te laten. Toen riep hij 'Nee!' over de boardradio, waarna hij zijn race-engineer negeerde. Dontje reageerde op dat iconische moment: "Dat is wel de meest pijnlijke en dodelijke stilte die je kan hebben op de radio."

Knoors kan deze duidelijkheid van Verstappen juist waarderen en wijst ook naar São Paulo in 2022: "Hij heeft het nog een keer gedaan in Brazilië met Pérez, hè. Het ging toen over de tweede plek in het kampioenschap. Toen zei Verstappen principieel: 'Jongens, we hebben het erover gehad, we doen het niet, klaar'. Het is meteen helder, als je zegt dat je er niet aan doet. Maar wat gebeurt er nu met Piastri en Norris? Stel dat Piastri een motor krijgt die iets minder vermogen heeft, moet Norris dan ook met minder vermogen gaan rijden om het eerlijk te houden. Dat is zo'n glijdende schaal waar je je dan op begeeft."

Gerelateerd