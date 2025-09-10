Norris onder vuur na onterechte straf "idioot" Verstappen in Monza: "Dit verwacht je niet van Lando"
Peter Windsor neemt geen blad voor de mond als het gaat om de uitspraken van Lando Norris aan het adres van Max Verstappen. De McLaren-coureur noemde de viervoudig wereldkampioen een "idioot" na de start van de Italiaanse Grand Prix.
Max Verstappen verdween op het circuit van Monza in hoog tempo aan de horizon, maar moest eerst afrekenen met Lando Norris. De McLaren-coureur zette de aanval in richting de eerste bocht, ging daarbij over het gras op het rechte stuk, en dook vervolgens aan de binnenkant in de eerste chicane. Verstappen - zo leek om contact te voorkomen - stak de eerste bocht af en behield zijn eerste positie. Om het risico op een tijdstraf te ontlopen, vroeg zijn team hem echter de leiding in de wedstrijd af te staan aan Norris. Verstappen deed dit, maar ging niet veel later weer aan de McLaren-coureur voorbij.
Domme opmerking Norris
Norris was niet blij met zijn collega en riep over de boordradio: "Wat doet die idioot? Hij duwt mij in het gras en steekt de bocht af." Formule 1-journalist heeft echter een hele andere kijk op de zaak: "Het was totaal onterecht van Norris dat hij Verstappen een idioot noemde", vertelt hij op zijn eigen YouTube-kanaal. "Verstappen is geen idioot. Het was een domme opmerking en niet iets dat je van Norris verwacht."
Wanhopige actie
De voormalig teammanager vervolgt: "Daarnaast vraag ik me af wat hij daar op het gras deed. Iedereen weet dat de baan erg smal wordt richting de eerste bocht. Als hij dat niet weet, moet hij meer track walks doen. Het had niets met Max te maken. Norris was wanhopig om erlangs te gaan, en dat zorgde voor een onjuiste beslissing." Windsor vertelt in zijn video ook de frustratie van Verstappen te begrijpen, omdat hij in feite een 'onterechte straf' kreeg voor het voorval.'
