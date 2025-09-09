Peter Windsor heeft zich uitgesproken over een voor hem onderbelicht moment van de F1 Grand Prix van Italië: het moment waarop Max Verstappen zijn plek terug moest geven aan Lando Norris. De Brit snapt er niks van en zag de Nederlander eigenlijk gewoon een straf krijgen door de regels van de FIA.

Verstappen en Norris begonnen na een spectaculaire kwalificatie op de eerste startrij en de verwachtingen waren dat het wel eens mis kon gaan. Dat was ook het geval, want nadat Verstappen eerst Norris reglementair op het gras had gedwongen, haalde hij de eerste chicane niet, ging hij rechtdoor en behield hij zo P1. Norris vond de actie van 'idioot' Verstappen een penalty waard en Red Bull was het met hem eens, want even later gaf Verstappen P1 aan Norris. Dit duurde niet lang, want op pure snelheid was Verstappen sneller. Hij veroverde snel P1 en zou vervolgens negentien seconden wegrijden voor de zege.

Windsor over geven P1 aan Norris door Verstappen

Op het YouTube-kanaal van CameronCC stelt Windsor dat het duidelijk was dat Verstappen nog boos was over het feit dat hij de plek aan Norris moest geven bij de start. "Het zou cliché zijn om te zeggen dat hij zo boos was en dat hij daarom dankzij de adrenaline wegreed bij de McLarens. Dat is onzin. Hij deed nog steeds hetzelfde als wat hij anders gedaan had, maar hij was wel extra gefocust. Ja, hij lachte [op het podium] wel en spoot de champagne in het rond en stond te springen met de monteurs, maar je zag toch wel dat hij erg kort en scherp in zijn reacties was. Je merkte dat hij nog steeds heel geïrriteerd was. Dat is ook terecht, want hij deed niks verkeerd."

Windsor vond dat Verstappen straf kreeg

Windsor is het dus met Verstappen eens en stelt dat hij eigenlijk zondag gewoon een straf heeft gekregen. "Hij kreeg wel een straf. Een grotere straf kun je eigenlijk niet krijgen in de Formule 1 als je een Grand Prix leidt en de leiding moet overhandigen aan de nummer twee. Je moet dan remmen op het rechte stuk, dat is een enorme straf. Kun je je voorstellen dat Ayrton Senna dit te horen had gekregen, of Nigel Mansell? Dat is echt ondenkbaar. Het is echt ronduit belachelijk."

