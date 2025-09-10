Mol: "Engelse media beginnen te denken dat McLaren Norris kampioen wil maken"
Olav Mol heeft het idee dat het team van McLaren alles op alles zet op Lando Norris dit jaar wereldkampioen te laten worden: iets wat volgens de commentator inmiddels ook de algemene consensus is bij de Engelsen.
Lando Norris verloor in de Grand Prix van Monza de tweede plaats in de wedstrijd aan teammaat Oscar Piastri, door een slechte pitstop van het team van McLaren. De Britse formatie vroeg Piastri vervolgens die plek weer terug te geven. Een opmerkelijk verzoek van het team, omdat de twee coureurs enkel met elkaar in gevecht zijn om het wereldkampioenschap. Olav Mol heeft het idee dat McLaren graag zou zien dat Norris wereldkampioen wordt, iets wat volgens de commentator ook door de Engelsen wordt gedacht.
"Ik heb veel Engelse media gelezen, want ik wilde weten hoe de Engelsen hiermee omgaan", klinkt het bij het Race Café van Ziggo Sport. "Die zeggen allemaal: 'Lando is de groeibriljant, die zit al veel eerder bij het team. Oscar komt net binnen, oh, die doet het heel goed en we hebben een goede auto...' De Engelsen vinden dat het erop lijkt dat McLaren Lando ten koste van alles wereldkampioen wil maken."
