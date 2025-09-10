close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
﻿
mclaren, lando norris, oscar piastri, graphic

Mol: "Engelse media beginnen te denken dat McLaren Norris kampioen wil maken"

Mol: "Engelse media beginnen te denken dat McLaren Norris kampioen wil maken"

Jan Bolscher
mclaren, lando norris, oscar piastri, graphic

Olav Mol heeft het idee dat het team van McLaren alles op alles zet op Lando Norris dit jaar wereldkampioen te laten worden: iets wat volgens de commentator inmiddels ook de algemene consensus is bij de Engelsen.

Lando Norris verloor in de Grand Prix van Monza de tweede plaats in de wedstrijd aan teammaat Oscar Piastri, door een slechte pitstop van het team van McLaren. De Britse formatie vroeg Piastri vervolgens die plek weer terug te geven. Een opmerkelijk verzoek van het team, omdat de twee coureurs enkel met elkaar in gevecht zijn om het wereldkampioenschap. Olav Mol heeft het idee dat McLaren graag zou zien dat Norris wereldkampioen wordt, iets wat volgens de commentator ook door de Engelsen wordt gedacht.

"Ik heb veel Engelse media gelezen, want ik wilde weten hoe de Engelsen hiermee omgaan", klinkt het bij het Race Café van Ziggo Sport. "Die zeggen allemaal: 'Lando is de groeibriljant, die zit al veel eerder bij het team. Oscar komt net binnen, oh, die doet het heel goed en we hebben een goede auto...' De Engelsen vinden dat het erop lijkt dat McLaren Lando ten koste van alles wereldkampioen wil maken."

Gerelateerd

Lando Norris Oscar Piastri

Net binnen

Audi F1-deal officieel: 'Dit partnerschap brengt twee iconische merken samen'
Audi F1

Audi F1-deal officieel: 'Dit partnerschap brengt twee iconische merken samen'

  • 13 minuten geleden
Contracttheorie: Komt er een Verstappen–Antonelli-duo bij Mercedes? 'Unieke kans'
Antonelli toekomst

Contracttheorie: Komt er een Verstappen–Antonelli-duo bij Mercedes? 'Unieke kans'

  • 36 minuten geleden
Ben Sulayem bevestigt herkiesbaarheid als FIA-president: 'Veel gedaan, meer te doen'
Ben Sulayem

Ben Sulayem bevestigt herkiesbaarheid als FIA-president: 'Veel gedaan, meer te doen'

  • 59 minuten geleden
  • 8
 Verstappen als voorbeeld genomen na 'pussygedrag' McLaren:
GP Italië

Verstappen als voorbeeld genomen na 'pussygedrag' McLaren: "Hij maakt het meteen helder"

  • 1 uur geleden
  • 1
 Hilariteit bij Vandaag Inside: 'Dat hoofd van Robert Doornbos!'
Vandaag Inside

Hilariteit bij Vandaag Inside: 'Dat hoofd van Robert Doornbos!'

  • 1 uur geleden
  • 5
 Kelly Piquet geeft uniek kijkje achter de schermen bij overwinning Verstappen in Italië
Zege op Monza

Kelly Piquet geeft uniek kijkje achter de schermen bij overwinning Verstappen in Italië

  • 1 uur geleden
Meer nieuws

Veel gelezen

Team van Verstappen verliest GT3-overwinning op Nürburgring na straf van stewards
200.000+ views

Team van Verstappen verliest GT3-overwinning op Nürburgring na straf van stewards

  • 3 september
 Windsor over geven P1 door Verstappen aan Norris: 'Dat was een straf, ronduit belachelijk'
200.000+ views

Windsor over geven P1 door Verstappen aan Norris: 'Dat was een straf, ronduit belachelijk'

  • Gisteren 15:11
 Videobeelden McLaren beloven weinig goeds voor Verstappen in Zandvoort
100.000+ views

Videobeelden McLaren beloven weinig goeds voor Verstappen in Zandvoort

  • 31 augustus
 Fans verlaten vroegtijdig Dutch GP en missen uitvalbeurt Norris
100.000+ views

Fans verlaten vroegtijdig Dutch GP en missen uitvalbeurt Norris

  • 31 augustus
 Directeur Zandvoort reageert op verzoek van eigen bocht Verstappen
75.000+ views

Directeur Zandvoort reageert op verzoek van eigen bocht Verstappen

  • 30 augustus
 Mayländer over relatie met Verstappen: 'Vraagt dan of het de volgende keer anders kan'
75.000+ views

Mayländer over relatie met Verstappen: 'Vraagt dan of het de volgende keer anders kan'

  • 21 augustus

F1 standen

Ontdek het op Google Play
x