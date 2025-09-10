McLaren-truc gekopieerd? 'Red Bull introduceerde nieuwe remmen in Monza'
Hoewel er veel redenen zijn waarom Max Verstappen in Monza wist te winnen, was het toch opvallend dat de Nederlander relatief eenvoudig wegreed bij Lando Norris tijdens de Grand Prix van Italië. De speciale Monza-achtervleugel heeft zijn werk gedaan, maar volgens F1Unraveled heeft Red Bull Racing inmiddels ook de remmen van McLaren ontleed en een eigen variant op de Oostenrijkse wagen toegepast.
Het raceweekend in Monza stond bol van de veranderingen bij Red Bull Racing. Zo gaf dr. Helmut Marko aan dat de werkwijze enigszins is aangepast ten opzichte van de voorgaande races. Red Bull Racing begon het weekend op vrijdag met bewust minder motorvermogen om zo de power units te sparen, maar dat gebeurde vanaf dit weekend niet meer. Daarnaast wordt er minder geleund op de simulatoren en meer geluisterd naar de feedback van de coureurs. In combinatie met de iets nieuwere vloer verklaart Red Bull zijn voorsprong in Monza.
Meer aanpassingen onder de 'motorkap'
Toch geloven niet alle experts uitsluitend in dat verhaal. Red Bull nam namelijk enkele updates mee naar Monza, waarvan er een aantal niet bij de FIA waren gemeld. Het zou gaan om de remmen van de RB21, waarvan de koeling is aangepast. Juist dat onderdeel wordt door experts aangewezen als de reden dat McLaren de bandenslijtage beter onder controle houdt. Red Bull zou nu een eigen variant van de McLaren-remmen hebben ontwikkeld.
Foefje McLaren ontrafeld?
Er circuleren inmiddels foto’s van het onderdeel op de Red Bull, dat verdacht veel lijkt op de variant van de MCL39. Het gaat specifiek om de koelingskanalen, waarover het medium zegt: “Ze hebben de voorste remkoelingskanalen onder de ‘cake tin’ herzien, zodat deze overeenkomen met wat McLaren op hun MCL39 gebruikt. Deze twee afzonderlijke kanalen richten zich op specifieke zones waar de hete lucht doorheen stroomt, die ontstaat tijdens de remfases.”
MCL39 en Monza geen goede combinatie
Nog los van de mogelijke stap die Red Bull Racing heeft gezet, paste het circuit in Italië simpelweg niet zo goed bij de MCL39. Die wagen blinkt uit in de mediumbochten, en daarvan zijn er niet veel op Monza. Bovendien beschikt Red Bull Racing nog altijd over één van de meest efficiënte wagens, wat een groot voordeel is op de Temple of Speed. De komende races zullen moeten uitwijzen of Red Bull daadwerkelijk een stap vooruit heeft gezet of dat dit simpelweg een goed weekend was.
