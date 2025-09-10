Max Verstappen gaat aankomend weekend zijn langverwachte debuut maken in de Nürburgring Langstrecken-Serie (NLS), maar op de deelnemerslijst die vandaag uit is gekomen staat de Nederlander er nog niet tussen. GPFans legt uit waarom de Nederlander nog ontbreekt.

Het is geen geheim dat Verstappen buiten F1 ook veel interesse heeft in de endurance-racerij met GT-auto's. De Nederlander reed onder de naam 'Franz Hermann' al wat rondjes op de beruchte Nürburgring Nordschleife en komt steeds dichter in de buurt van zijn debuut. Dit zou komend weekend in de NLS gaan gebeuren, een raceklasse waarin er aanstaande zaterdag zowel gekwalificeerd als geracet gaat worden. In de NLS doen veel verschillende soorten auto's mee, waarbij er grote snelheidsverschillen te noteren vallen tussen de type auto's (GT3's en een Dacia Logan of zelfs een Opel Manta en ga zo maar door). Het veld bestaat altijd uit meer dan honderd auto's, maar daar staat de naam van Verstappen dus bij het onthullen van de deelnemerslijst nog niet tussen. Hoe kan dat?

Artikel gaat verder onder video

Verstappen nog niet op deelnemerslijst

Verstappen mag officieel nog niet racen op de Nürburgring Nordschleife. Daarvoor moet Verstappen namelijk een cursus volgen en examen doen. De verwachting is dat, zolang hij deze cursus niet heeft afgerond, Verstappen ook niet op de deelnemerslijst zal verschijnen. Wanneer de Nederlander deze cursus heeft afgerond en voor zijn examen is geslaagd, zal hij komend weekend in de NLS mee gaan doen. Dat zal dan de 65. ADAC ACAS Cup op de zaterdag zijn. De verwachting van GPFans is dat dit gaat gebeuren met de nummer-980 Porsche 718 Cayman GT4 RS Clubsport van Lionspeed GP, waar nu Matisse Lismont, Verstappens protegé Chris Lulham en Kyle Tilley bij staan.

Related image

Examen Verstappen

De GT4-Porsche wordt gezien als een Categorie B-auto en daar mag hij dus mee racen met een Permit B, die hij na een geslaagd examen op de vrijdag haalt. Na 14 incidentvrije ronden in een Categorie B-auto, mag Verstappen Permit A aanvragen. Dan mag hij deelnemen met een GT3-auto. GPFans verwacht hem op 27 september aan de start te zien met een Ferrari 296 GT3 van Emil Frey Racing. Dat zal tijdens de 57. ADAC Barbarossapreis zijn, de negende ronde van de NLS. 27 september is de zaterdag tussen de Grands Prix van Azerbeidzjan en Singapore.

Gerelateerd