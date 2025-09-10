Rosberg corrigeert: "De snelste coureur, niet de snelste auto"
Max Verstappen heeft met zijn zege in Monza ook lof geoogst van de verslaggevers van Sky Sports F1. De Britse zender was in het verleden niet altijd even enthousiast over de Nederlander, maar stelde na afloop van de race dat de RB21 simpelweg een bijzonder sterke wagen is. Nico Rosberg, eveneens aanwezig in de podcast, corrigeerde zijn collega’s echter: volgens hem is Verstappen tóch echt de beste coureur, ook zonder de beste auto.
Afgelopen weekend zette Red Bull Racing in Monza een stap vooruit. Verstappen sprak zelf positiever over de auto, waarmee hij uiteindelijk op zondag de overwinning veiligstelde. Volgens Helmut Marko is er sinds Monza sprake van een iets andere werkwijze: er wordt minder vertrouwd op simulatoren en data, en juist meer geluisterd naar de feedback van de coureurs.
RB21 ineens weer de snelste wagen
Verslaggever Simon Lazenby blikte terug op Verstappens overwinning en prees de Nederlander. Toch benadrukte hij dat de RB21 volgens hem de sterkste wagen was: “Hij wist zijn banden in leven te houden, hoewel er enkele blaren op stonden. Het was desondanks de snelste auto, al gleed die hier en daar wel wat weg in de bochten.”
Rosberg ziet het anders
Rosberg was het daar totaal niet mee eens: “Nou, ik zou zeggen: de snelste coureur, niet de snelste auto. Hij heeft gewoon dat kleine beetje extra ten opzichte van de rest. Die extra gevoeligheid, dat extra stukje reactievermogen. Waardoor hij de auto perfect kan balanceren in dat hele kleine window… dat is ongelooflijk.”
