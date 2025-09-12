Alles over Nürburgring-debuut Verstappen: racelicentie, tijdschema, weer en tv-uitzending

Max Verstappen hebben we sinds zijn Formule 3-dagen in 2014 niet in iets anders zien racen dan de Formule 1. Daar gaat dit weekend verandering in komen, wanneer de coureur van Red Bull Racing debuteert in de Nürburgring Langstrecken-Serie (NLS). GPFans legt alles uit wat jij moet weten.

Verstappen zal achter het stuur kruipen van een Porsche 718 Cayman GT4 RS Clubsport tijdens de 65. ADAC ACAS Cup, de zevende ronde van de NLS. GPFans kan bevestigen dat hij in de nummer-980 Porsche van Lionspeed GP zal stappen. Matisse Lismont, zijn protegé Chris Lulham en Kyle Tilley staan momenteel op deze auto ingeschreven, maar als het goed is komt Verstappen daar bij te staan voor de race van zaterdag, wanneer hij vandaag slaagt voor de verplichte cursus en theorie-examen. Het gaat om een teruggeschroefde Porsche, speciaal voor de CUP3-klasse. Om zoveel mogelijk ronden te kunnen voltooien, kan Verstappen worden ingezet op twee auto's. Lismont, Lulham en Tilley staan ook bij de nummer-89 Porsche van Lionspeed GP uit de SP7-klasse en ook hier zou Verstappen dus nog in kunnen stappen.

Nog niet in de GT3-Ferrari

Verstappen mag nog niet racen met een GT3-auto op de Nürburgring Nordschleife. Daar is namelijk een Permit A voor nodig. Deze zal hij verdienen, als hij 14 incidentvrije ronden weet te voltooien in de GT4-Porsche. Dit wordt namelijk als een Categorie B-auto gezien waar Permit B dus voor nodig is. Deze Permit B zal Verstappen op vrijdagavond krijgen na het volgen van een cursus van de DMSB, de Duitse autosportbond. Er wordt voor Verstappen geen uitzondering gemaakt, omdat hij een viervoudig wereldkampioen is.

De verwachting is dat hij op 27 september, tussen de Grands Prix van Azerbeidzjan en Singapore, mee zal doen met een Ferrari 296 GT3 van Emil Frey Racing. Dit zal de 57. ADAC Barbarossapreis zijn, de negende ronde van de NLS. Mits hij dus na zaterdag zijn Permit A kan aanvragen.

De GT4-Porsche in kwestie is minder krachtig en wat zwaarder dan de door de SRO gehomologeerde bolide. De standaard Porsche 718 Cayman GT4 RS Clubsport produceert namelijk 425pk met een gewicht van 1315kg, wat uitkomt op een vermogen-gewichtsverhouding van 3,1kg/pk. Een raceauto valt in Categorie B bij een minimale vermogen-gewichtsverhouding van 4,2kg/pk. De Porsche van Verstappen, teruggeschroefd naar 300pk bij 1350kg, valt daarom in de CUP3-klasse in plaats van de andere klasses voor GT4-auto's.

Tijdschema 65. ADAC ACAS Cup en startveld

De NLS heeft een simpel raceformat. Er wordt een kwalificatiesessie gehouden van anderhalf uur, gevolgd door een wedstrijd van vier uur. De kwalificatie en de race vinden allebei op deze zaterdag plaats. De kwalificatie begint om 8:30 uur en duurt dus tot 10:00 uur. Fans krijgen vervolgens de tijd voor een pit walk en een grid walk. Na een twintig minuten durende formatieronde op het 24,433-kilometerlange circuit start de race om 12:00 uur.

Er doen altijd meer dan honderd auto's mee aan de NLS met grote snelheidsverschillen, van GT3-bolides tot een Dacia Logan. Daarom wordt het startveld in drie groepen verdeeld, ieder achter een eigen pace car. De eerste startgroep is vooral bedoeld voor de GT3-auto's, Porsche Cup-auto's en opgevoerde of 'normale' GT4-auto's. Omdat Verstappen meedoet in de CUP3-klasse, speciaal voor de teruggeschroefde GT4-Porsche, zal hij in de tweede startgroep zitten.

Op de zondag vindt de achtste ronde van de NLS plaats, de 64. ADAC Reinoldus-Langstreckenrennen, maar momenteel is niet de verwachting dat Verstappen ook hieraan zal deelnemen. Maar op de Nürburgring kunnen de plannen altijd op het laatste moment nog wijzigen, stel dat de race op zaterdag niet volgens plan gaat voor Verstappen.

Weersverwachting Nürburgring

De Nürburgring ligt in het Eifelgebergte in het zuidwesten van Duitsland en wordt vaak genoeg geteisterd door dichte mist. De weersvoorspelling ziet er voor aankomende zaterdag ook niet optimaal uit. Er worden temperaturen van ongeveer 13°C verwacht met een aanzienlijke kans op regen van 80 procent.

Waar kan je de race volgen?

De kwalificatie en de race zullen voor iedereen gemakkelijk te volgen zijn op het YouTube-kanaal van de VLN, de organisatie achter de Nürburgring Langstrecken-Serie. De kwalificatie zal alleen met Duits commentaar beschikbaar zijn, voordat het Engelstalige commentaar van Radio Le Mans aansluit voor de race. Je kan natuurlijk de race ook van dichtbij meemaken door zelf naar de Nürburgring te gaan. Kaartjes zijn hier beschikbaar vanaf €25 per stuk, en dat is inclusief pit- en grid walk.

