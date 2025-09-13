GPFans kan bevestigen dat Max Verstappen is geslaagd voor zijn Nordschleife-examen en dus zijn Permit B heeft behaald. Hij mag vandaag dus meedoen aan de 65. ADAC ACAS Cup, de zevende ronde van de Nürburgring Langstrecken-Serie. Het zal de eerste wedstrijd van de Red Bull Racing-coureur buiten de Formule 1 zijn sinds 2014, toen hij nog de Formule 3 deed.

Er is geen Grand Prix aankomend weekend, maar toch zal Verstappen achter het stuur kruipen van een raceauto. Hij zal namelijk vandaag, op zaterdag 13 september, zijn debuut maken in de Nürburgring Langstrecken-Serie. Dat mag hij nog niet doen in een GT3-bolide, want daar heeft hij nog niet de juiste licentie voor. Deze verdient de Nederlander pas, wanneer hij 14 ronden incidentvrij weet te voltooien in een langzamere wagen.

Eerst met GT4-Porsche, daarna met GT3-Ferrari

Om überhaupt in een langzamere wagen te mogen racen, moest Verstappen vrijdag een cursus volgen en examen doen. GPFans kan bevestigen dat hij daar officieel voor geslaagd is. Hij mag daarom nu, vanaf 8:30 uur, kwalificeren voor de race van 12:00 uur.

Verstappen heeft de Porsche 718 Cayman GT4 RS Clubsport van Lionspeed GP uitgekozen, hetzelfde team waar zijn protegés Chris Lulham en Thierry Vermeulen voor hun licentie zijn gegaan. Lionspeed GP zet twee auto's in, de nummer-980 in de CUP3-klasse en de nummer-89 in de SP7-klasse. Verstappen zal beiden besturen en beiden ook delen met diezelfde Lulham. Hij zal in de ene auto starten en Lulham in de ander, en halverwege ruilen ze om tijdens een pitstop. Zo kan de Red Bull F1-coureur vier uur lang achter het stuur zitten, mits alles volgens plan gaat, verdeeld over de twee auto's.

Matisse Lismont en Kyle Tilley die eerder op deze wagens stonden op de voorlopige inschrijflijst, doen niet mee.

Normaal gesproken wordt er één NLS-race per weekend gehouden op de zaterdag. Aankomend weekend vinden er echter twee races plaats, een doubleheader dus. Na de 65. ADAC ACAS Cup op de zaterdag wordt de 64. ADAC Reinoldus-Langstreckenrennen gehouden op de zondag. De verwachting is echter dat Verstappen alleen aan de eerstgenoemde wedstrijd meedoet.

Na 14 incidentvrije ronden in de GT4-Porsche mag Verstappen racen op het iconische circuit in de Eifel met een GT3-auto. GPFans begrijpt dat het plan momenteel is dat hij dat gaat doen met een] Ferrari 296 GT3 van Emil Frey Racing tijdens de 57. ADAC Barbarossapreis. Dit is de negende ronde van het NLS-seizoen en vindt plaats op 27 september tussen de Grands Prix van Azerbeidzjan en Singapore.

