In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Vandaag liet Peter Windsor zijn frustratie blijken over het feit dat Max Verstappen zijn eerste plaats moest opgeven omdat hij anders een straf had gekregen, stelde Gianpiero Lambiase dat hij spijt had van zijn boardradio na de zege van Verstappen in Monza, stelde George Russell dat hij niet kan begrijpen dat Verstappen ineens zo dominant was en werd er veel geschreven over de teamorders van afgelopen weekend bij McLaren. Dit is de GPFans Recap van 9 september.

Windsor over geven P1 door Verstappen aan Norris: 'Dat was een straf, ronduit belachelijk'

Peter Windsor heeft zich uitgesproken over een voor hem onderbelicht moment van de F1 Grand Prix van Italië: het moment waarop Max Verstappen zijn plek terug moest geven aan Lando Norris. De Brit snapt er niks van en zag de Nederlander eigenlijk gewoon een straf krijgen door de regels van de FIA. Meer lezen over wat Windsor vond va de 'straf' die Verstappen eigenlijk heeft gekregen door Norris P1 te geven in Monza? Klik hier!

Race-engineer Verstappen heeft spijt van opmerking over boordradio: "Schaam me daarvoor"

Gianpiero Lambiase heeft met een knipoog teruggeblikt op zijn boordradio aan Max Verstappen, nadat de viervoudig wereldkampioen op zeer dominante wijze de Grand Prix van Monza op zijn naam schreef. Meer lezen over wat Lambiase te zeggen had over zijn boardradio en accent na de race in Monza en de zege van Verstappen? Klik hier!

Russell zet vraagteken bij zege Verstappen: 'In Hongarije was zijn achterstand 40 seconden'

Mercedes kwam niet in de buurt van het podium tijdens de F1 Grand Prix van Italië. George Russell verbaast zich over het gat dat Max Verstappen wist te slaan op Monza. Hij finishte meer dan een halve minuut achter de coureur van Red Bull Racing. Meer lezen over wat Russell te zeggen had over het tempo van Mercedes en vooral dat van Verstappen in Monza? Klik hier!

Geheim achter overwinning in Italië: Verstappen overtuigde Red Bull met ongebruikelijke set-up

112 dagen - dat is hoe lang het Oranjelegioen moest wachten op eindelijk weer een overwinning voor Max Verstappen. McLaren heeft in die tijd de leiding in de wereldkampioenschappen flink uitgebreid met Oscar Piastri en Lando Norris, maar Verstappen had duidelijk de overhand tijdens de F1 Grand Prix van Italië. Dit was het geheim van de Red Bull RB21. Meer lezen over wat er nou precies allemaal is gebeurd in Monza waardoor Verstappen met Red Bull Racing zo dominant kon winnen? Klik hier!

Verstappen bewijst met één opmerking dat Norris en Piastri geen grote kampioenen zijn

Het Formule 1-team van McLaren zorgde afgelopen zondag voor opgetrokken wenkbrauwen, door Oscar Piastri te vragen Lando Norris voorbij te laten na een mislukte pitstop. Een bijzondere call van het team, maar wat mij betreft een minstens net zo bijzonder besluit van Piastri om ermee akkoord te gaan. Meer lezen over de hele situatie afgelopen weekend met Norris en Piastri en de opmerkingen van Verstappen die daarbij hoorden? Klik hier!

