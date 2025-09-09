112 dagen - dat is hoe lang het Oranjelegioen moest wachten op eindelijk weer een overwinning voor Max Verstappen. McLaren heeft in die tijd de leiding in de wereldkampioenschappen flink uitgebreid met Oscar Piastri en Lando Norris, maar Verstappen had duidelijk de overhand tijdens de F1 Grand Prix van Italië. Dit was het geheim van de Red Bull RB21.

Verstappen pakte de pole position op het Autodromo Nazionale Monza met een ronde die het Formule 1-record voor de hoogste gemiddelde snelheid brak met 264,7 kilometer per uur. Bij het doven van de rode lichten kwam Verstappen niet goed weg en hij moest eventjes de leiding uit handen geven. Hij passeerde Norris echter weer in de vierde ronde en sloeg vervolgens een gat. De viervoudig wereldkampioen reed onbedreigd naar zijn derde zege van het seizoen en zijn eerste sinds de Grand Prix van Emilia-Romagna in Imola. Maar hoe kreeg Verstappen het voor elkaar om een voorsprong van 19,207 seconden op te bouwen, terwijl normaal gesproken de McLaren dominant is?

Achtervleugel van RB21

Verstappen probeerde gedurende het weekend twee verschillende achtervleugels uit. De bovenste is de achtervleugel die hij in de kwalificatie en de race zou gebruiken. De onderste is de achtervleugel die hij eerst in de vrije trainingen had gebruikt, voordat werd besloten om die niet tijdens de race in te zetten.

De bovenste achtervleugel was een stuk platter en leverde dus minder downforce. Verstappen reed hier pas tijdens zijn laatste run in VT3 voor het eerst mee en nam de gok om níet terug te gaan naar de vleugel met meer downforce.

Het voordeel van de achtervleugel met minder downforce is dat de Red Bull een hogere topsnelheid had, wat natuurlijk ideaal is voor een circuit als Monza. De nadelen waren dat Verstappen langzamer was in de tweede sector, het meest bochtige gedeelte van de baan, en dat de kont van de RB21 sneller wilde uitbreken. Vanwege deze mindere balans zou de auto dus wat meer gaan glijden met hogere bandentemperaturen en meer bandenslijtage tot gevolg. Op een nieuw setje softs in de kwalificatie is dat geen probleem, maar in de race kan dat wel voor problemen zorgen. En vanwege parc fermé-reglementen mag je niet twee verschillende vleugels tussen de kwalificatie en de race gebruiken.

Verstappen hield voet bij stuk

De engineers van Red Bull Racing hadden hun twijfels over de achtervleugel met minder downforce. Ze wilden de veilige kant op gaan en de achtervleugel met meer downforce weer op de auto zetten voor de kwalficatie. Teambaas Laurent Mekies was bang dat de nadelen ervan te groot zouden zijn tijdens de race en dat McLaren het beter voor elkaar zou hebben op de zondag. Maar Verstappen hield voet bij stuk. Hij hakte de knoop door en drong er bij de engineers op aan om de plattere achtervleugel op de auto te houden. Om de balansproblemen te verhelpen, werden de flaps op de voorvleugel iets hoger gezet. De Nederlander kon op die manier de bochten beter aanvallen. "Hij pushte ons een richting op met een nogal ongebruikelijke set-up, en het werkte", vertelde Mekies lovend Verstappen.

