De overwinning van Max Verstappen op het Autodromo Nazionale Monza was een speciale voor Laurent Mekies, want het was zijn eerste zege als teambaas van Red Bull Racing. Hij eist echter geen enkele erkenning op, zo laat hij weten na de F1 Grand Prix van Italië. Mekies wijst naar de perfecte uitvoering van Verstappen en het bloed, zweet en tranen van de engineers.

Verstappen begon vanaf de pole position, maar kwam niet als beste weg toen de rode lampen werden gedoofd. Lando Norris had een iets betere start en pakte de leiding na de eerste chicane, omdat Verstappen wijd was gegaan en de plek moest teruggeven. De Limburger ging na vier ronden weer voorbij aan de McLaren en reed weg van zijn rivalen. Oscar Piastri completeerde het podium achter Verstappen en teamgenoot Norris.

Mekies eist nul erkenning op

"Hoeveel ikzelf aan dit succes heb bijgedragen? Dat antwoord is simpel: nul", begon de Fransman tegenover De Telegraaf. "En dat is geen grap. Er werken 1500 mensen in dit team om de auto sneller te maken. Die talenten zorgen ervoor dat we honderdsten of duizendsten winnen, dat we meerdere afstellingen kunnen uitproberen en dat we de beschikking hebben over nieuwe onderdelen."

Perfecte uitvoering van Verstappen

"Al onze data lieten zien dat McLaren normaal gezien een voordeel zou hebben in de race", vervolgde Mekies, die verrast was dat Verstappen niet meer in zijn spiegels hoefde te kijken, toen hij eenmaal de leiding terug in handen had. "We waren dus voorbereid op scenario's om te verdedigen. Maar uiteindelijk waren wij sneller. En Max heeft het perfect uitgevoerd. In heel veel weekenden was onze snelheid in de race een stuk minder, als je het vergelijkt met het tempo in de kwalificatie. Dat was nu dus niet zo, ook weer met dank aan al het harde werk van iedereen in de fabriek."

