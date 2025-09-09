Race-engineer Verstappen heeft spijt van opmerking over boordradio: "Schaam me daarvoor"
Gianpiero Lambiase heeft met een knipoog teruggeblikt op zijn boordradio aan Max Verstappen, nadat de viervoudig wereldkampioen op zeer dominante wijze de Grand Prix van Monza op zijn naam schreef.
Max Verstappen legde afgelopen zondag in Monza een wereldrit op de mat. De Red Bull Racing-coureur rekende in de openingsfase van de Italiaanse Grand Prix af met Lando Norris en verdween vervolgens in hoog tempo aan de horizon. Het optreden van Verstappen trok wereldwijd veel lof. Niet alleen analisten en experts spraken hun complimenten uit, maar ook bijvoorbeeld Mercedes-teambaas Toto Wolff was erg onder de indruk: "Hij liet de rest van het veld er belachelijk uitzien", klonk het onder andere.
Boordradio Gianpiero Lambiase
Na het vallen van de vlag kwam Gianpiero Lambiase, de race-engineer van Verstappen, op de boordradio met de uitspraak: "Fantastico." De Britse Italiaan deed dit met zijn Britse accent, wat voor gelach op social media zorgde. Na afloop van de race werd Lambiase door Sky Sports gevraagd naar zijn accent: "Ik denk dat ik mij het meeste schaam voor het accent dat ik daar gebruikte", vertelde hij lachend.
Ook Verstappen gaat hard op social media
Ook een opmerking van Verstappen via de boordradio ging hard op social media. Toen Lambiase in de laatste fase van de race aan hem vroeg om geen risico te nemen en de auto veilig over de streep te brengen, reageerde Verstappen met: "Geen risico, wel vol gas."
