Mercedes kwam niet in de buurt van het podium tijdens de F1 Grand Prix van Italië. George Russell verbaast zich over het gat dat Max Verstappen wist te slaan op Monza. Hij finishte meer dan een halve minuut achter de coureur van Red Bull Racing.

Russell ving de Grand Prix van Italië aan als vijfde en kwam eenzaam weer als vijfde over de streep. Zijn Mercedes had simpelweg niet de snelheid om in de aanval te kunnen bij Verstappen, de McLarens van Lando Norris en Oscar Piastri evenals de Ferrari van Charles Leclerc. Kimi Antonelli startte als zesde, maar de lokale held zou uiteindelijk als negende geklasseerd worden, mede door een straf vanwege onvoorspelbaar rijgedrag in een gevecht met Alexander Albon.

Niet bevredigend resultaat bij Mercedes

"Met onze huidige afstelling hebben we geen auto waarmee we ieder weekend op het podium kunnen komen", zei Toto Wolff bij Servus TV. De Mercedes-teambaas was duidelijk over de prestatie van Verstappen: "Vandaag liet één coureur de rest van het veld er belachelijk uitzien. Ze moeten zich echt afvragen wat hij anders doet. Wij waren niet competitief genoeg. Een vijfde en een achtste [uiteindelijk negende] plaats zijn absoluut niet bevredigend."

Russell zet vraagteken bij prestaties van Verstappen

"Het is een beetje een geinige sport op dit moment", vertelde Russell tegenover Sky Sports. "Ik worstel er mee om te begrijpen hoe Verstappen 40 seconden verwijderd is van de overwinning in Hongarije evenals in Bahrein, om vervolgens hier en in Imola te winnen met een marge van 20 seconden. Het is best wel indrukwekkend. Ik weet niet hoe het de komende races zich gaan afspelen, maar ik hoop dat we vaker voor het podium kunnen vechten", zo zei de Brit over zijn eigen kansen. "De Ferrari's hebben vooruitgang geboekt sinds de start van het seizoen, dus makkelijk zal het niet worden."

