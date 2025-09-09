Verstappen bewijst met één opmerking dat Norris en Piastri geen grote kampioenen zijn

Het Formule 1-team van McLaren zorgde afgelopen zondag voor opgetrokken wenkbrauwen, door Oscar Piastri te vragen Lando Norris voorbij te laten na een mislukte pitstop. Een bijzondere call van het team, maar wat mij betreft een minstens net zo bijzonder besluit van Piastri om ermee akkoord te gaan.

Waar Max Verstappen in hoog tempo aan de horizon verdween in de Grand Prix van Italië, vond de controverse dit keer plaats in het gevecht om de tweede stek. Lando Norris reed vrijwel de hele race tweede, tot het misging tijdens zijn tweede pitstop. De bandenwissel duurde 5,9 seconden, waar Piastri in iets meer dan twee tellen van nieuwe sloffen werd voorzien. De leider in het wereldkampioenschap ging hierdoor aan zijn teammaat voorbij, en leek zijn voorsprong op zijn enige concurrent wat betreft de titel, verder uit te kunnen breiden.

Opvallende teamorders McLaren in Monza

Maar toen gebeurde er iets opvallends. Piastri kreeg over de radio de vraag van zijn team of hij Norris weer langszij wilde laten. De Australiër stribbelde kort tegen door te zeggen "dat een slechte pitstop toch onderdeel is van het racen", maar liet Norris vervolgens toch voorbij. Een zeer discutabel moment. De één pleit dat McLaren hiermee zowel de race als het kampioenschap manipuleert, terwijl een ander van mening is dat Norris recht had op die tweede plaats. Het was immers een fout van het team. En Norris stemde er alleen mee in dat McLaren eerst Piastri naar binnenhaalde voor zijn stop, als een undercut geen mogelijk was: "Er is geen undercut mogelijk", zo klonk het over de boordradio van de Brit.

De call van McLaren kan ik daarom nog enigszins inkomen. Maar ik vind het veel spijtiger om te zien dat Piastri gehoor gaf aan dit verzoek. De voorsprong van Piastri was op dat moment 31 punten met nog acht races en drie sprintraces te gaan. Nog lang geen doorslaggevende voorsprong dus. Nu heeft Norris dat verschil teruggebracht naar 28 punten, in plaats van dat het is opgelopen naar 34 punten. En we hebben nog niet zo heel lang geleden gezien, lees: 2021, dat zelfs een half puntje doorslaggevend kan zijn.

Piastri had zijn positie moeten behouden

Tot voor kort vond ik Piastri een koelbloedige killer die alles deed om zijn doel te bereiken: wereldkampioen worden. Maar nu twijfel ik daaraan. Ik durf mijn hand ervoor in het vuur te steken dat bijvoorbeeld Max Verstappen, dit nooit van zijn leven gedaan zou hebben. Zijn reactie over de boordradio toen hij hoorde dat de twee van positie hadden gewisseld, was dan ook veelzeggend: "Ha! Alleen vanwege een slechte pitstop?" De kans is groter dat we binnenkort water zien branden, dan dat Verstappen zijn positie aan zijn grootste titelconcurrent had afgestaan, vanwege een slechte pitstop. Dat was absoluut nooit gebeurd.

Killerinstinct

En precies dat is het ijskoude killerinstinct dat je nodig hebt om wereldkampioen te worden in de Formule 1. Je bent er niet om vrienden te maken of een goede teamspeler te zijn. Tuurlijk, je werkt voor een team en uiteindelijk bij ook jij daar slechts een werknemer. Maar McLaren staat met 617(!) punten op de eerste plaats in het constructeurskampioenschap, waar Ferrari met 280 punten op de tweede stek staat. De constructeurstitels kan zelfs in Azerbeidzjan al vrij eenvoudig worden veiliggesteld, als er negen punten meer gescoord worden dan Ferrari, en Mercedes niet meer dan elf punten inloopt. Het is dus niet zo dat de titel van McLaren nog in gevaar zal komen, en Norris en Piastri dus absoluut geen risico mochten nemen door het gevecht met elkaar op de baan aan te gaan.

Een duister geheim?

Persoonlijk vind ik de call van McLaren erg voorzichtig en niet goed voor de sport, maar enigszins te verantwoorden. Maar naar mijn mening had Piastri hier op moeten staan en moeten zeggen: 'De groeten, jullie zijn niet goed wijs.' Michael Schumacher, Sebastian Vettel, en Verstappen. Allemaal grote wereldkampioenen die stuk voor stuk nooit van hun leven akkoord waren gegaan met dit verzoek. Maar goed, wie weet heeft Zak Brown een duister geheim over Piastri achter de hand waarmee hij hem in de tang heeft

Maar ook McLaren lijkt zich hiermee een boel ellende op de hals te hebben gehaald. Want waar stopt dit? Wat nou als Norris binnenkort op de baan aan Piastri voorbij gaat, omdat Piastri een stop van 3,5 seconden heeft. In Formule 1-termen ook een slechte stop. Gaan ze dan ook wisselen? Of wat als een dergelijk scenario in de titelbepalende race gebeurt. Verwachten ze dan ook van hun coureurs dat ze meegaan in dat soort verzoeken? Het is voor mij een smet op een verder zeer indrukwekkend seizoen van McLaren.

