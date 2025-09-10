François Provost, de nieuwe topman van Alpine en Renault Group, heeft in een interview met Canal+ bevestigd dat Alpine ondanks alle geruchten rondom een mogelijke verkoop gewoon in F1 wil blijven. Tijdens zijn eerste bezoek aan een Grand Prix sinds zijn aanstelling liet de Fransman duidelijk merken dat het team nog lang actief wil zijn in de koningsklasse van de autosport.

Provosts zijn woorden komen op een moment dat, na de aankondiging dat Renault na 2025 stopt met het bouwen van eigen motoren in F1, er geruchten opbloeien over de toekomst van het team. Vanaf 2026 zal Alpine met een klantenmotor van Mercedes gaan rijden, maar wat betekent dit voor het team? Zeker nadat bleek dat Renault in de eerste helft van 2025 11,2 miljard euro verlies leed, grotendeels door een afschrijving op het belang in Nissan.

Provost bespreekt geruchten omtrent verkoop Alpine

Toch benadrukt de topman dat Renault niet van plan is F1 te verlaten. Hij wijst op recente ontwikkelingen binnen het team, zoals de langdurige verbintenis van Pierre Gasly tot en met 2028 en de benoeming van Steve Nielsen als managing director, als bewijzen van stabiliteit en inzet om prestaties te leveren. "Het voornaamste doel van mijn bezoek is benadrukken dat we in de Formule 1 blijven – en dat we nog heel lang in de Formule 1 blijven", aldus Provost.

Alpine presteert niet in F1

Op de baan gaat het echter minder goed. Tijdens de Grand Prix van Italië eindigden Gasly en teamgenoot Franco Colapinto op respectievelijk de zestiende en zeventiende plaats. Alpine staat momenteel laatste in het constructeurskampioenschap, met Haas dat ruim voorstaat met 44 punten. Vooral de prestaties van de Argentijn baren zorgen, aangezien hij sinds zijn debuut nog geen punten heeft weten te scoren.