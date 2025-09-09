Ollie Bearman kan de tweede coureur uit de geschiedenis van de Formule 1 worden om geschorst te worden voor het overschrijden van de strafpunten. De jonge Brit staat al op 10 strafpunten, en dus moet hij een Grand Prix missen als hij er nog 2 bij krijgt. Wie kan dan voor Bearman invallen bij het Haas F1 Team?

Bearman viel vorig jaar op São Paulo in voor de zieke Kevin Magnussen. Hij raakte toen Franco Colapinto en spinde zelf, maar toch kreeg hij 2 strafpunten aan zijn broek. Tijdens de tweede vrije training in Monaco haalde hij Carlos Sainz in onder rode vlaggen en ook dat leverde 2 strafpunten op. Bearman ging voor thuispubliek opnieuw in een vrije training in de fout. Hij reed tijdens VT3 op Silverstone te hard en crashte onder rode vlaggen. De stewards zagen het als een roekeloze actie en legden de Haas-coureur 4 strafpunten op. Afgelopen zondag kreeg Bearman er nog 2 bij vanwege het contact met Sainz op Monza.

Ryō Hirakawa

Ryō Hirakawa is de officiële reservecoureur van het Haas F1 Team dit seizoen. De Amerikaanse formatie heeft een technische samenwerking met Toyota Gazoo Racing, de autosportafdeling van Toyota, en daar is Hirakawa weer een fabriekscoureur van. Hij werd in 2017 kampioen in de Super GT, won de 24 Uur van Le Mans in 2022 en is een tweevoudig titelwinnaar in het FIA World Endurance Championship. Hirakawa deed in Bahrein en Spanje mee aan de eerste vrije training van de Formule 1 en zal dat ook in Mexico-Stad en Abu Dhabi doen. Hij is met zijn 31 jaar niet de jongste coureur meer voor een mogelijk F1-debuut, maar als reservecoureur is hij natuurlijk wel een logische keuze voor Haas.

Pietro Fittipaldi

Pietro Fittipaldi is al sinds 2019 de test-, maar ook reservecoureur van Haas. Vanwege het angstaanjagende ongeluk van Romain Grosjean in Bahrein in 2020, werd de in Miami geboren Braziliaan opgetrommeld om in te vallen tijdens de Grands Prix van Sakhir en Abu Dhabi. Sindsdien ligt de focus van Fittipaldi vooral op de sportscar-racerij en hebben we hem alleen nog achter het stuur bij Haas gezien tijdens de vrije trainingen van Mexico-Stad en Abu Dhabi in 2022. Toch kan hij ook nog een goede optie zijn, mocht Bearman geschorst worden, zeker aangezien hij al twee wedstrijden zonder problemen uit wist te rijden.

Haas heeft een sterke band met Ferrari en zou dus misschien een oproepje kunnen doen bij de Scuderia. Zhou Guanyu is sinds dit jaar een reservecoureur van Ferrari, nadat hij drie seizoenen had geracet voor Kick Sauber. De Chinees komt niet uit in een andere raceklasse en kan dus op ieder moment ingezet worden bij een schorsing van Bearman. Antonio Giovinazzi is naast F1-reservecoureur ook de kampioenschapsleider in het FIA WEC voor Ferrari. Na zijn carrière bij Sauber deed hij ook een paar vrije trainingen voor Haas. Giovinazzi zou een solide keuze kunnen zijn om in te vallen, maar dan moet het wel passen in zijn schema naast de WEC-races.

