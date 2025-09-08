close global

Verstappen dolt met Britse pers op Monza: "Ik spreek geen Nederlands meer"

Jeen Grievink
social

Max Verstappen toont dit seizoen veelal twee gezichten bij de buitenlandse pers. Enerzijds is hij voorzichtig met zijn woordkeuzes, terwijl hij op andere momenten juist volledig de draak steekt met de media. Dat laatste deed hij bij de Britse pers na afloop van zijn gewonnen Grand Prix op Monza.

Verstappen had als winnaar van de Italiaanse Grand Prix na afloop flink wat mediamomenten en soms ben je je daar als coureur keer op keer aan het herhalen. Vaak stellen journalisten ook soortgelijke vragen en daar leek Verstappen bij de Britse pers wel even genoeg van te hebben - al liet hij dit op een uiterst vriendelijke en humoristische wijze weten. Toen Verstappen zijn race had geëvalueerd in het vierkantje op Monza, zei de reporter: "Oke, heel erg bedankt Max. Volgens mij doe je normaal gesproken nu dan ook even een samenvatting van de race in het Nederlands?"

Verstappen is 'vergeten' hoe hij Nederlands moet spreken

Verstappen wilde echter graag een punt zetten achter het interview en maakte zich er makkelijk vanaf. Op hilarische wijze liet hij weten plots te zijn vergeten hoe hij Nederlands moet spreken. "Ik weet niet meer hoe ik Nederlands moet praten", zo zei hij met een glimlach, alvorens hij zich snel uit de voeten maakte. De Britse journalist kon het duidelijk wel waarderen getuige zijn harde lach die te horen was achter de camera. Ook persvrouw van Red Bull kon het dolletje zichtbaar wel waarderen; ook zij liep met een lach op haar gezicht weg bij het interview.

➡️ Bekijk de beelden van het hilarische moment van Verstappen hier.

