Oscar Piastri en Lando Norris kregen na de F1 Grand Prix van Italië in Monza veel vragen over de teamorders vanuit McLaren nadat Norris door een slechte pitstop P2 kwijt was geraakt. De hoofdrolspelers bespreken het moment dat achter een dominante Max Verstappen gebeurde.

Na de race in Monza stelt Piastri tijdens de persconferentie van de top drie dat het niet altijd zo afgehandeld zal worden als afgelopen weekend in Monza het geval was. "Als er geen andere auto's tussen zitten, is het simpel. Maar als er andere auto's tussen zitten, gaan we natuurlijk geen plekken weggeven aan andere teams voor een foutje. Als er niemand tussen zit, is het veel makkelijker recht te zetten. Dus om je vraag te beantwoorden: als er meerdere auto's tussen hadden gezeten, hadden we niet gewisseld. Dan is het gewoon dikke pech."

Norris over teamorders

Norris haakt in en stelt dat niet elke situatie hetzelfde zal zijn en dus ook anders aangepakt moet worden. "Dus het is dom om te doen alsof dit nu altijd zo moet gaan. We zijn geen idioten, we hebben plannen voor verschillende scenario's. Als er vier auto's tussen Oscar en mij hadden gezeten, had hij me natuurlijk niet voorbij gelaten - en dat zou ik ook niet terecht hebben gevonden. Maar als we niet aan het racen zijn en het gewoon eerlijk kan, dan verwacht je dat het eerlijk gebeurt, als team. Ze willen niet dat een van ons de dupe is van iets waar we zelf geen invloed op hebben. Vandaag was dat buiten mijn schuld. Als ik m'n team ondersteboven rij in de pitstraat, dan hoef ik ook niet te verwachten dat ik een plek terugkrijg. Maar dit lag buiten mijn macht. Uiteindelijk wil ik niet op deze manier winnen, door posities cadeau te krijgen. En Oscar wil ook niet op die manier verliezen of winnen. Maar we doen wat we als team juist vinden, ongeacht wat anderen daarover zeggen, en we blijven daarbij."

Piastri vond Monza 'geen eerlijke situatie' voor Norris

Piastri is het verder eens met de teamorders van afgelopen weekend. "Ik denk dat het vandaag een eerlijke beslissing was. Lando lag de hele race voor, en nogmaals, hij verloor die plek niet door zijn eigen fout. Voor mij is dat prima. Wie het kampioenschap ook wint, die wil het liefst winnen op basis van zijn eigen prestaties en dingen waar hij invloed op heeft. En vandaag was dat niet zo'n situatie."

