Voormalig Red Bull-monteur Calum Nicholas heeft de Grand Prix van Italië ook bekeken en moet toegeven dat het hele idee van McLaren om twee nummer één-coureurs binnen het team te hebben, al bij voorbaat gedoemd was om te falen.

McLaren beschikt met de MCL39 over de wagen die naar alle waarschijnlijkheid binnen afzienbare tijd de constructeurstitel gaat winnen. Lando Norris en Oscar Piastri lijken daarnaast onderling uit te gaan maken wie er dit jaar met de wereldtitel vandoor gaat. McLaren heeft dit jaar al meerdere keren aangegeven geen van de coureurs een voorkeurspositie te willen geven, zodat het neerkomt op de actie op de baan.

Teamorder was volgens Stella 'eerlijk'

In Italië moest het team echter met een teamorder ingrijpen. Norris reed voor Piastri, waarbij de Engelsman de keuze kreeg om als eerste zijn pitstop te maken. Hij gaf aan dat zijn teamgenoot zich wellicht beter kon verdedigen tegen Charles Leclerc als hij eerst naar binnen zou gaan. Dat gebeurde, en een rondje later volgde Norris. Die kreeg echter te maken met een langzame pitstop, en dat zette McLaren een aantal ronden later recht door een teamorder uit te delen. Teambaas Andrea Stella stelde dat het uitdelen van een teamorder past binnen de gedachte van ‘eerlijk racen’.

Oneerlijke situatie voor Piastri

Nicholas heeft het spektakel ook gezien en is het totaal niet eens met de ingreep. "Ik leef mee met beide McLaren-coureurs vandaag, maar ik moet zeggen: dit beleid van ‘twee nummer een-coureurs’ was altijd al gedoemd om voor allebei slecht uit te pakken. Lando deed vandaag absoluut niets verkeerd, had pech met een slechte pitstop (dat is racen), en krijgt vervolgens boegeroep op het podium vanwege een beslissing die op de pitmuur werd genomen. Het voelt oneerlijk voor de situatie waarin hij terechtkwam. Oscar deed ook absoluut niets verkeerd, reed zijn race en profiteerde van iets buiten zijn controle (dat is racen), maar moest het dan weer opgeven om het ‘eerlijk’ te maken. Eerlijk?? Dit is autosport!!", legt hij op X uit.

Nicholas begrijpt keuze Piastri wél

In de ogen van de voormalig Red Bull-monteur is pech onderdeel van het spel en had McLaren niet mogen ingrijpen: "Geluk, pech; het hoort er allemaal bij. Ik heb zelf beide kanten meegemaakt. Ik houd niet van het idee van teamorders om het racen te ‘ontsmetten’. Het haalt de onvoorspelbaarheid uit de sport. Ik kan geen enkele oud-wereldkampioen bedenken die die teamorder in deze situatie zou hebben opgevolgd, maar ik begrijp waarom Oscar dat wel deed. Er is nog een lange weg te gaan."

