Max Verstappen won afgelopen zondag overtuigend de F1 Grand Prix van Italië in Monza door Lando Norris en Oscar Piastri op grote achterstand te zetten.

Verstappen bleek, iets wat niet veel mensen zal verrassen als ze de race hebben gezien, ook qua race pace gemiddeld met afstand de snelste te zijn. Norris en Piastri zaten gemiddeld per rondje op 0.27 seconden en 0.41 seconden van Verstappen en hadden eerder Charles Leclerc (0.46 seconden) als concurrent. George Russell maakt de top vijf af, voor Lewis Hamilton.

Rest van de grid

Alexander Albon bleek op 0.88 seconden per rondje gemiddeld van Verstappen de 'best of the rest' te zijn. Andrea Kimi Antonelli, Gabriel Bortoleto, Oliver Bearman, Carlos Sainz, Isack Hadjar, Liam Lawson, Yuki Tsunoda, Lance Stroll, Esteban Ocon, Franco Colapinto en Pierre Gasly. Geen best weekend dus voor Haas en vooral Aston Martin en Alpine.

RACE PACE



Sawing off 🟦VER's wing didn't kill his pace: he just had his first dominant 2025 win! (0.27s/lap quicker than 🟧NOR)



Teams' pace gap (s/lap, best driver)

🥇RBR

🥈McL +0.27

🥉Ferrari +0.46

4⃣Merc +0.55

5⃣Williams +0.88

6⃣Sauber +0.95

7⃣Haas +0.96

8⃣RBs +0.98

9⃣Aston… pic.twitter.com/UMhj2nNr33 — Formula Data Analysis (@FDataAnalysis) September 7, 2025

