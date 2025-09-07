Verstappen ruziet met Norris tijdens zege, FIA deelt twee straffen uit | GPFans Recap

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Vandaag schreef Max Verstappen de F1 Grand Prix van Italië in Monza op zijn naam door op dominante wijze Lando Norris en Oscar Piastri van zich af te houden, ging het na de race vooral over het incident tussen Norris en Verstappen bij de start wat zowel de coureurs als de fans bezig zou houden, baarde Lewis Hamilton met Verstappen opzien op het internet en schrok Verstappen tijdens de race in Monza nog even. Dit is de GPFans Recap van 7 september.

Verstappen verslaat Norris en Piastri overtuigend in Monza

Max Verstappen had het aan het begin van de Grand Prix van Italië even aan de stok met Lando Norris en moest P1 even weggeven, maar haalde de Brit even later weer in om vervolgens niet meer om te kijken. Verstappen won, voor Norris en Oscar Piastri, die op zijn beurt weer via teamorders Norris erlangs moest laten. Ook de auto's van Ferrari en Mercedes scoorden punten. Lees hier de samenvatting!

FIA deelt waarschuwing uit aan Stroll en Alonso na incident voor Grand Prix van Italië

Aston Martin heeft zowel Lance Stroll als Fernando Alonso een straf zien krijgen van de FIA na de F1 Grand Prix van Italië in Monza. Het ging om een opvallende fout van de coureurs voor de start van de race. Meer lezen over wat voor straf de twee coureurs van Aston Martin kregen en wat er precies is gebeurd? Klik hier!

Verstappen zag winst bijna door het putje spoelen: "Ik zag het op de grote schermen"

Max Verstappen won de Grand Prix van Italië op Monza, maar heel even zag het er naar uit dat zijn overwinning door het putje gespoeld ging worden. Na afloop van de race verscheen hij in de cooldown room en sprak hij met Lando Norris en Oscar Piastri over het moment waarop hij zijn zege bijna moest inleveren aan McLaren. Meer lezen over wat Verstappen achter de schermen te zeggen had over de safety car die er bijna was gekomen in Monza? Klik hier!

Norris na incident met Verstappen bij start in Monza: 'Je weet met Max...'

Lando Norris reed even op P1 tijdens de F1 Grand Prix van Italië in Monza, maar moest deze plek later toch weer afstaan aan Max Verstappen. De Nederlander won de race en Norris werd, na wat teamorders, tweede voor Oscar Piastri. De Brit had genoeg te zeggen na de race. Meer lezen over wat Norris na de race in Monza te zeggen had over de situatie bij de start met Verstappen? Klik hier!

Hamilton op social media voor schut gezet 'door' Verstappen, reacties stromen binnen

Lewis Hamilton plaatste afgelopen donderdag een bericht op social media, waarmee hij met een knipoog verwees naar zijn eigen lap record op Monza. Nu dat record door Max Verstappen aan gort gereden is, stromen de cynische reacties echter binnen. Meer lezen over wat er op social media te doen was omtrent Hamilton en Verstappen? Klik hier!

Norris achter de schermen over incident met Verstappen: 'Dat is geen penalty?'

Max Verstappen en Lando Norris waren elkaar in 2025 nog niet zo vaak tegengekomen als in 2024, maar in Monza was het bij de start van de F1 Grand Prix van Italië raak. Voor de camera's liet Norris zich nog op de vlakte, maar achter de schermen was het duidelijk wat de Brit vond. Meer lezen over wat Norris achter de schermen over de situatie met Verstappen bij de start te zeggen had? Klik hier!

