FIA deelt waarschuwing uit aan Stroll en Alonso na incident voor Grand Prix van Italië
Aston Martin heeft zowel Lance Stroll als Fernando Alonso een straf zien krijgen van de FIA na de F1 Grand Prix van Italië in Monza. Het ging om een opvallende fout van de coureurs voor de start van de race.
De race werd gewonnen door Max Verstappen, die bij de start even Lando Norris erlangs moest laten en vervolgens die plek snel zou heroveren. Daarna reed de Nederlander weg en kwam hij met negentien seconden voorsprong op Norris over de streep als winnaar. Aston Martin kende geen best weekend en scoorde geen punten. Stroll werd achttiende, Alonso viel tijdens de race uit door een kapotte wielophanging.
Alonso en Stroll krijgen straf
Zowel Alonso als Stroll deden, zoals elke coureur voor de race als ze richting de grid rijden, een proefstart. Dit is toegestaan, maar wel volgens de regels. Zowel Stroll als Alonso reden langs de auto's die een proefstart wilden gaan doen zonder zelf een proefstart te doen, om vervolgens weer naar rechts te sturen en terecht te komen in de exit van de pitstraat. Dit mag niet. Omdat er geen gevaarlijke situatie is ontstaan door dit incident, besloot de FIA het bij een waarschuwing te houden.
