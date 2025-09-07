Max Verstappen won de Grand Prix van Italië op Monza, maar heel even zag het er naar uit dat zijn overwinning door het putje gespoeld ging worden. Na afloop van de race verscheen hij in de cooldown room en sprak hij met Lando Norris en Oscar Piastri over het moment waarop hij zijn zege bijna moest inleveren aan McLaren.

Verstappen reed een magistrale race op circuit van Monza. Hij mocht vanaf pole position vertrekken, kende een ietwat chaotische beginfase, maar reed daarna rustig weg bij de langzamere McLaren's. Niets leek een overwinning nog in de weg te staan, maar toch werd het plots even billenknijpen voor de Nederlander. Toen richting het einde van de race Carlos Sainz en Oliver Bearman met elkaar in aanraking kwamen en spinden, leek de race een Safety Car te gaan krijgen. Verstappen was op dat moment net gestopt voor een bandenwissel, terwijl McLaren beide coureurs nog naar binnen moest halen. Een safety car had ervoor gezorgd dat Verstappen van de [virtuele] leiding terug zou vallen naar de derde stek.

Verstappen had het hart in de keel op Monza

Er volgde uiteindelijk geen safey car, want zowel Sainz als Bearman konden wonder boven wonder door. Heel even had Verstappen het hart in de keel, maar het liep - voor hem - uiteindelijk goed af. Hij bleef aan de leiding en greep de overwinning. Na afloop van de race verscheen hij in de cooldown room en sprak hij met Norris en Piastri over het hachelijke moment dat een safety car had kunnen veroorzaken. Waar Verstappen hoopte dat het goed zou aflopen, hoopten de beide McLaren-coureurs op een safety car - en zodoende een gratis stop. "Zag je dat ze spinden op de grote schermen?", zo vroeg Piastri aan Verstappen.

Verstappen vreesde voor late safety car

Verstappen reageerde: "Ja, ik dacht; 'nee alsjeblieft niet, ga gewoon door [met rijden]'." Piastri en Norris moesten lachen, waarop eerstgenoemde reageerde dat hij liever had gezien dat Sainz en Bearman in het grind vast bleven staan. "Haha, nee, ze hadden in het grind moeten blijven staan", zo grijnsde Piastri, wetende dat die situatie namelijk een safety car had opgeleverd.

