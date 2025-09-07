Lando Norris reed even op P1 tijdens de F1 Grand Prix van Italië in Monza, maar moest deze plek later toch weer afstaan aan Max Verstappen. De Nederlander won de race en Norris werd, na wat teamorders, tweede voor Oscar Piastri. De Brit had genoeg te zeggen na de race.

Ten eerste over het momentje bij de start, waar hij buiten de baan en op het gras bij het rechte stuk kwam in gevecht met Verstappen naar de eerste bocht. Norris vond dat 'idioot' Verstappen hem van de baan forceerde en daarna ook de bocht nog af besloot te snijden. Met dat tweede was Red Bull het ook eens, want Verstappen gaf even later P1 aan Norris om hem vervolgens even later weer in te halen en niet meer om te kijken. Ging Norris bij het moment op het rechte stuk bij de start van zijn gas af? "Een klein beetje. Ik moest wel. Ik probeerde op de baan te blijven. Ik weet dat het altijd een interessant gevecht is met Max en dat was het ook. Het was leuk, maar we hadden niet de snelheid die Verstappen en Red Bull Racing hadden. Het was lastig, voor het eerst dit seizoen eigenlijk. Het was nog steeds een leuke race."

Norris over problemen bij de pitstop

Aan het einde van de race ging het fout bij de pitstop, waardoor Piastri langs Norris ging voor P2. Door teamorders kreeg Norris alsnog P2 en werd Piastri derde. Had Norris door wat er gebeurde? "Nee, geen idee. Ik had het gevoel dat ik daar lang stond. Soms maken we fouten als team, en vandaag was zo'n dag." Norris stelt verder dat hij zondag alles heeft gedaan, maar er niks te doen was aan Verstappen en Red Bull. "Ik deed alles wat ik kon, ik kon niet meer doen. Ik probeerde te vechten met Verstappen, maar zij versloegen ons na een goede race. De tweede plaats was het hoogst haalbare en ik moet blijven doen wat ik doe."

