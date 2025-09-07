Max Verstappen en Lando Norris waren elkaar in 2025 nog niet zo vaak tegengekomen als in 2024, maar in Monza was het bij de start van de F1 Grand Prix van Italië raak. Voor de camera's liet Norris zich nog op de vlakte, maar achter de schermen was het duidelijk wat de Brit vond.

Verstappen veroverde zaterdag verrassend pole position voor de race op zondag en veel mensen begonnen al met voorspellen dat het wel eens vuurwerk kon gaan worden bij de start. Dit gebeurde ook, want nadat Norris een betere start kende dan Verstappen werd hij op het gras gedwongen. Daarna ging Verstappen buiten de baan toen hij de eerste chicane niet haalde, waardoor hij uiteindelijk besloot P1 te geven aan Norris. Het maakte niet veel uit, want even later haalde hij de Brit weer in en zou hij de race met gemak winnen.

Norris over incident met Verstappen

Norris stelde via de boardradio dat 'idioot' Verstappen hem bewust op het gras reed en vervolgens de bocht afsneed. Na de race bleef Norris voor de camera wat meer op de vlakte, maar tijdens de cooldown room liet Norris toch even blijken wat hij echt van het moment vond. Toen de start op het beeldscherm werd getoond, vroeg Norris aan Oscar Piastri: 'Hier krijg je geen penalty voor?" Piastri reageerde niet. Het was waarschijnlijk wel een penalty geweest als Verstappen de plek niet had teruggegeven, maar omdat de Nederlander dit wel deed was zijn voordeel verdwenen. Voor Norris was de situatie in ieder geval duidelijk en had de Nederlander alsnog een penalty moeten krijgen.

Fans kiezen kant tijdens podiumceremonie

Het was tijdens de podiumceremonie wel duidelijk aan welke kant de fans stonden. Toen Norris het podium opkwam, besloten de Italiaanse fans die op het circuit stonden bij het podium om Norris met boegeroep te ontvangen. Verstappen kreeg met het compleet tegenovergestelde te maken en werd zelfs toegezongen tijdens het Nederlands volkslied.

