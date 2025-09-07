Hamilton op social media voor schut gezet 'door' Verstappen, reacties stromen binnen
Lewis Hamilton plaatste afgelopen donderdag een bericht op social media, waarmee hij met een knipoog verwees naar zijn eigen lap record op Monza. Nu dat record door Max Verstappen aan gort gereden is, stromen de cynische reacties echter binnen.
Lewis Hamilton had tot afgelopen zaterdag jarenlang het ronderecord op het circuit van Monza in handen. Dat de zevenvoudig wereldkampioen zich hier zelf goed bewust van was, bleek afgelopen donderdag. Op X postte hij een bericht met de vraag "Wat is de snelste ronde in Monza?". Daarbij tagde hij een AI-account, dat automatisch antwoord geeft op vragen. Een post met een knipoog van de Ferrari-coureur, maar inmiddels is het geintje in zijn gezicht ontploft.
Verstappen verbreekt ronderecord Hamilton op Monza
Max Verstappen verraste afgelopen zaterdag namelijk vriend en vijand door in de kwalificatie voor de Grand Prix van Monza plotseling bovenaan de tijdenlijst te eindigen. De Red Bull Racing-coureur klokte een 1:18.792 met zijn tweede snelle run in Q3, en noteerde daarmee direct een nieuw ronderecord op het circuit van Monza. Fans op social media waren er vervolgens als de kippen bij om de vraag van Hamilton op X nog even te beantwoorden...
