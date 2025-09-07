Verstappen domineert en wint op Monza bij opmerkelijke beslissing McLaren

Max Verstappen was heer en meester tijdens de Grand Prix van Italië. De Nederlander vertrok vanaf pole, wist de chaos in de beginfase te overleven en reed vervolgens ijzersterk naar de winst. Lando Norris kwam als tweede over de streep, gevolgd door Oscar Piastri, maar feitelijk had het andersom moeten zijn. McLaren nam echter een uiterst opmerkelijke beslissing.

De start op Monza was er eentje om je vingers bij af te likken. Hülkenberg deed daar overigens niet aan mee, want hij viel al uit in de opwarmronde. Verstappen vertrok vanaf pole, maar kwam direct in een gevecht met Norris terecht. Verstappen werd buiten de baan gedwongen door de McLaren-coureur, maar moest de plek wel teruggeven van z'n team. Dit deed Verstappen dan ook, om vervolgens direct te jagen en de plek weer terug te winnen. Daarachter vocht Leclerc een hard duel uit met Piastri, die hij in eerst instantie won. Enkele ronden later kon Piastri echter counteren en greep hij zijn derde stek weer terug. Hamilton kende ook een goede start, want binnen enkele ronden reed hij vanaf de tiende richting de zesde positie. Ocon kreeg vervolgens een vijf seconden tijdstraf omdat hij Stroll buiten de baan had gedwongen.

Verstappen ijzersterk, Alonso valt uit met gebroken ophanging

Naarmate de wedstrijd vorderde begon Verstappen zijn voorsprong uit te breiden. In zijn RB21 wist hij een zeer sterke eerste stint neer te zetten. Zowel Norris als Piastri konden het tempo van Verstappen niet volgen in het eerste deel van de race. Waar het bij Verstappen voor de wind ging, daar moest Alonso zijn auto terugtrekken uit de race. Zijn ophanging begaf het door een klap van de kerbstones. De Spanjaard bracht zijn bolide in een wandeltempo terug naar de pitstraat. Ook Verstappen ging naar de pitstraat, maar hij deed dit om een bandenwissel door te voeren. Hij was hiermee de eerste van de kopgroep en wisselde naar de harde band.

Piastri moet plek teruggeven na slechte stop Norris

Terwijl de race naar het einde kroop, knalde Bearman en Sainz tegen elkaar aan tijdens een gevecht. Beide heren konden wel door, maar verloren kostbare tijd en posities. Bearman werd hiervoor gestraft en kreeg een tien seconden penalty. Vervolgens doken de twee McLaren's naar binnen voor hun pitstop, met Piastri aan kop. De pitstop van de Australiër - die richting de softs ging - verliep perfect, maar die van Norris was rampzalig. Hierdoor verloor Norris zijn tweede plek aan zijn teamgenoot. Enorm frustrerend, want er was Norris alles aan gelegen om vandaag voor zijn titelrivaal te finishen. Er volgde echter een opvallende boordradio richting Piastri: hij moest Norris voorbij laten. Puur omdat z'n teamgenoot een slechte stop had. Het zorgde voor bijzonder veel verwarring en frustratie.

Verstappen wint in Italië na dominant optreden

Uiteindelijk was het Verstappen die heer en meester was in Italië. De Nederlander kende geen enkel probleem en kwam als winnaar over de streep, gevolgd door Norris en Piastri. Daarachter volgden Leclerc, Russell, Hamilton, Albon, Antonelli, Bortoleto en Hadjar. In de vorm van Alonso en Hülkenberg vielen er twee uitvallers te noteren vandaag.

