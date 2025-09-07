Zoals veel mensen verwacht hadden, was het bij de eerste bocht raak tussen Max Verstappen en Lando Norris bij de start van de F1 Grand Prix van Italië in Monza. Vooral Norris was niet blij met de actie van de viervoudig wereldkampioen.

Toen Verstappen zaterdag pole pakte en Norris tweede werd, hadden veel mensen al opgeschreven dat er wat zou gebeuren bij de eerste bocht. Het gebeurde echter al op het rechte stuk. Na een moeizame start dwong Verstappen concurrent Norris op het gras bij het rechte stuk, waar Norris uiteindelijk ook met hoge snelheid overheen ging. Vervolgens moest Verstappen bij de eerste bocht buiten de baan om P1 te behouden. Daar was Norris niet zo blij mee.

Norris woest

Norris was niet blij met de acties van Verstappen. "Ja, wat de? Wat is deze idioot aan het doen? Kom op man. Eerst rijdt hij mij op het gras en vervolgens snijdt hij gewoon de bocht af." Verstappen stelde via de boardradio 'dat Norris expres zijn remmen losliet' bij de eerste bocht. Verstappen zou de positie uiteindelijk teruggeven, om een paar rondjes later er op het rechte stuk toch weer langs te gaan. Zo voorkwam Verstappen een penalty en kon hij later toch weer P1 pakken. Achter dit duo hadden ook Oscar Piastri en Charles Leclerc het aan de stok om P3. Leclerc zou in twee pogingen uiteindelijk P3 overnemen. Even later zou Piastri weer Leclerc inhalen voor P3. Ondertussen kreeg verder Esteban Ocon vijf seconden straf voor het forceren van Lance Stroll buiten de baan.

