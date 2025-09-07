Charles Leclerc heeft gisteren ook de keerzijde van zijn roem meegemaakt. De Ferrari-coureur werd in de paddock in Monza lastig gevallen door een horde fans. Niet alleen waren ze opdringerig, ook pakten ze Leclerc met twee handen vast en belemmerden ze hem de weg richting de hospitality. Een Ferrari-teamlid moest optreden als beveiliger om de fans onder controle te houden.

Ferrari is onwijs populair in Italië en dat geldt dus ook voor haar coureurs. Leclerc is als 'kind van de club' geen uitzondering. De 27-jarige coureur geniet doorgaans absoluut van zijn fans, maar gisteren vond hij het toch allemaal een stuk minder prettig. Leclerc was in de paddock onderweg naar de hospitality, maar werd onderweg lastiggevallen door fans die met VIP-acces toegang hadden tot de exclusievere ruimtes van het circuit. Het resulteerde in een chaotische situatie, waarbij een Ferrari-teamlid als beveiliger moest optreden toen een vrouwelijke fan Leclerc met twee handen vastgreep en wilde forceren tot een foto.

Social media spreekt schande van onveilige situatie op Monza

Vervolgens begonnen ook andere fans Leclerc aan te raken. Leclerc kon nauwelijks vooruit lopen, omdat iedereen probeerde een selfie te maken met de Ferrari-coureur. Een ander Ferrari-teamlid sprong bij om zo Leclerc te escorteren richting de hospitality. Op social media spreekt men schande van deze onveilige situatie in de paddock. "Onbeschofte paddockgasten van Monza vielen Charles Leclerc aan als een circusdier. Charles' beveiliging moest ingrijpen en Charles zelf zag er geschokt uit. Zo ga je niet in met een F1-coureur. Paddockgasten die zich niet kunnen beheersen brengen de toegang van het hele publiek tot de paddock in gevaar. We hopen dat deze "fans" door de F1 van de paddock worden verbannen", zo klinkt het onder meer.

