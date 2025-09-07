Tsunoda komt met opvallende claim na pole Verstappen: 'Auto niet snel genoeg'

Yuki Tsunoda wist zich in Monza als tiende te kwalificeren voor de Grand Prix van Italië. Terwijl teamgenoot Max Verstappen pole position pakte, moest de Japanner genoegen nemen met een plek achterin de top tien.

Na afloop vertelde Tsunoda tegenover de media dat het weekend voor hem een andere dynamiek kende dan voor zijn teamgenoot. "We hadden dit weekend een andere flow. In Q3 moest ik de groep leiden en dat is hier in Monza cruciaal. De tow is enorm belangrijk, dat merkte ik al in de derde training. Van achteraan aanvallen is hier heel lastig en dat voelde ik duidelijk bij de laatste run. Het rondje zelf was behoorlijk goed, maar ik verloor zeker drie à vier tienden puur omdat ik geen tow had. Toch ben ik tevreden dat we Q3 gehaald hebben, dat was voor mij het belangrijkste."

Artikel gaat verder onder video

Upgrades maken geen groot verschil

Tsunoda stond vervolgens stil bij de updates die Red Bull heeft doorgevoerd, maar die volgens hem slechts beperkt effect hebben. "We pushen, maar eerlijk gezegd: de auto is waarschijnlijk niet snel genoeg. We proberen voortgang te boeken met upgrades, zoveel als mogelijk. In vergelijking met de situatie vóór Spa is dit al een stuk beter. Daarmee kan ik leven en me gewoon focussen op wat ik nu heb." Over de precieze impact van de updates is Tsunoda duidelijk: "Ik weet niet hoeveel verschil het maakt. Niet enorm, misschien wat kleine details. Maar juist die details kunnen bij zulke nauwe marges een verschil uitmaken."

Conclusie na behalen Q3

Ondanks zijn kritiek benadrukte de Japanner dat het behalen van Q3 voor hem het belangrijkste doel was. "Dat was sowieso mijn target, dus dat is gelukt", besloot hij. Toch waarschuwde hij het team tussen de regels door: om structureel verder naar voren te komen, moet de RB21 simpelweg sneller worden.

Gerelateerd