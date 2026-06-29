Kelly Piquet genoot van juni en deelt Instagram-post: "Het was wauw"
Kelly Piquet genoot van juni en deelt Instagram-post: "Het was wauw"Maak ons je Google-favoriet
Kelly Piquet heeft via sociale media een reeks zomerse beelden gedeeld van de afgelopen maand, waarop onder meer te zien is hoe zij geniet van de tijd met haar dochters Penelope en Lily. De 37-jarige Braziliaanse deelde de fotoreeks kort na de Grand Prix van Oostenrijk en kon rekenen op enthousiaste reacties van bekende namen, waaronder voetbalvrouw Mikky Kiemeney.
Op haar Instagram-pagina plaatste het model een verzameling van leuke evenementen en mooie momenten uit de afgelopen periode. Daarbij voegde zij een korte maar veelzeggende tekst toe: "Juni was wauw." De post trok direct de aandacht van haar schoonzus Victoria Verstappen, die liet weten dat "ze zo veel plezier hebben gehad samen." Ook Kiemeney, de vrouw van voetballer Frenkie de Jong, reageerde onder de beelden. Zij verblijft momenteel in de Verenigde Staten om haar man te steunen tijdens het WK voetbal en reageerde met een vuur-emoji op de foto's van Piquet, waarna de vriendin van Max Verstappen op haar beurt een hartje terugplaatste. In de fotoreeks staan haar oudste dochter Penelope, die zij kreeg met coureur Daniil Kvyat, en haar in 2025 geboren dochter Lily, die zij deelt met Verstappen, centraal.
Aandacht voor Oostenrijk
Naast de familiekiekjes deelde Piquet in haar Instagram Story ook een foto van haar televisie, waarop de huldiging van Verstappen na de race op de Red Bull Ring te zien was. De viervoudig wereldkampioen kende een bewogen raceweekend in Spielberg. Tijdens de kwalificatie op zaterdag beleefde de Nederlander nog een crash, maar een dag later wist hij zich knap te herstellen. In de race vocht de coureur zich vanaf de vijfde startplek terug naar het podium en kwam hij uiteindelijk als tweede over de streep, achter racewinnaar George Russell. Ondanks het sterke optreden in Oostenrijk kijkt Verstappen nog altijd tegen een flinke achterstand aan in het wereldkampioenschap. De kloof met de huidige nummer één in de WK-stand, Kimi Antonelli, bedraagt momenteel 98 punten. Toch liet de inhaalrace in Spielberg een positieve indruk achter.
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