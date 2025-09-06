In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Zaterdag pakte Verstappen pole door de coureurs van McLaren en Ferrari te snel af te zijn. Verder kwam er naar buiten dat de FIA zondag waarschijnlijk een gridstraf uit gaat delen voor de race in Monza, reageerde Verstappen op zijn Italiaans tegenover de tifosi, ging Helmut Marko in op de aanpassingen die Red Bull deed bij de auto van Verstappen voor de kwalificatie en had Verstappen het verbaal aan de stok met Esteban Ocon. Dit is de GPFans Recap van 6 september.

Verstappen verslaat Norris en Piastri voor Pole in Monza

Ieder weekend is het de verwachting dat McLaren met Oscar Piastri of Lando Norris op pole zal staan, maar dit weekend waren de verschillen klein. Dit gaf Max Verstappen de kans om pole te pakken voor Norris en Piastri na een spannende kwalificatie. Lees hier de samenvatting van de kwalificatie in Monza!

'Tweede gridstraf al een feit in Monza: Racing Bulls vervangt hele motor Hadjar'

De tweede penalty voor de F1 Grand Prix van Italië in Monza lijkt al een zekerheid. Lewis Hamilton is al zeker van een gridstraf van vijf plaatsen, maar daar lijkt nog een coureur bij te komen. Vlak na een matige kwalificatie druppelt het nieuws naar buiten dat Isack Hadjar vanuit de pits gaat beginnen door zijn vijfde motor van het seizoen te nemen. Meer lezen over de gridstraf die eraan zit te komen voor Hadjar in Monza? Klik hier!

FIA ziet Alpine regels overtreden omtrent auto Gasly: start vanuit de pitstraat op komst

De FIA zou volgens de geruchten morgen een straf uit gaan delen aan Isack Hadjar voor het verwisselen van zijn motor, maar er komt wellicht ook nog een diskwalificatie bij. Alpine zou namelijk na de kwalificatie voor de F1 Grand Prix van Italië een fout hebben gemaakt. Meer lezen over de aanstaande straf die Gasly en Alpine staat te wachten in Zandvoort? Klik hier!

Verstappen heeft het tijdens training GP Italië weer aan de stok met Ocon: "Hij is zo'n lul"

De Red Bull-bolide van Max Verstappen liep hard tijdens de derde vrije training voor de F1 Grand Prix van Italië, maar net niet hard genoeg om de eerste tijd te pakken. Het feit dat Esteban Ocon hem ophield aan het begin van een snelle ronde, hielp ook niet mee om in een ritme te blijven. De Limburger noemde zijn collega een "lul". Meer lezen over wat er precies gebeurde tijdens de derde vrije training in Monza tussen Verstappen en Ocon? Klik hier!

Marko onthult aanpassingen achtervleugel Verstappen: 'Met het oog op de race'

Helmut Marko, adviseur van Red Bull Racing, heeft onthuld dat het team wat aan de auto van Max Verstappen heeft gedaan om zondag beter voor de dag te komen tijdens de F1 Grand Prix van Italië in Monza. Verstappen versloeg desondanks Lando Norris en Oscar Piastri tijdens de kwalificatie. Meer lezen over de aanpassingen die Red Bull heeft gedaan voor de kwalificatie en de race in Monza? Klik hier!

Verstappen dolt met Tifosi over Italiaanse lessen: "Heb nog geen reden"

De naam van Max Verstappen wordt de afgelopen dagen veelvuldig in verband gebracht met Ferrari. Hoewel een overstap helemaal niet aan de orde lijkt, flirten de twee partijen wel met elkaar. Tijdens een bezoek aan de fanzone in Monza wordt Verstappen gevraagd waarom hij nog geen Italiaans spreekt. Meer lezen over wat Verstappen over Ferrari en zijn Italiaans te zeggen had? Klik hier!

