De Red Bull-bolide van Max Verstappen liep hard tijdens de derde vrije training voor de F1 Grand Prix van Italië, maar net niet hard genoeg om de eerste tijd te pakken. Het feit dat Esteban Ocon hem ophield aan het begin van een snelle ronde, hielp ook niet mee om in een ritme te blijven. De Limburger noemde zijn collega een "lul".

Lando Norris zou de eerste plek pakken in de laatste trainingssessie voor de kwalificatie op het Autodromo Nazionale Monza met een 1:19.331. Charles Leclerc kwam erg dichtbij op twee honderdsten afstand. Oscar Piastri moest 0.165 seconden toelaten op zijn McLaren-teamgenoot. Verstappen stond bovenaan de tijdenlijst tijdens de eerste helft van VT3, maar werd uiteindelijk vierde, 0.002 seconden achter Piastri. Gabriel Bortoleto maakte indruk door de zesde tijd te klokken achter George Russell. Esteban Ocon werd laatste, maar nog altijd binnen een seconde van Norris.

Verstappen kwaad op Ocon

Ocon kwam eigenlijk maar één keer in beeld tijdens VT3 en dat was toen hij Verstappen ophield in de Variante del Rettifilo. De Haas-coureur bleef op de racelijn, terwijl Verstappen richting de chicane stormde om aan een snel rondje te beginnen. Verstappen moest uitwijken, wat Ocon de kans gaf om de Red Bull weer voorbij te gaan. "Hij is zo'n lul!", riep Verstappen over de boardradio. Hij besloot de Fransman vervolgens volledig te blokkeren voor de Variante della Roggia, de tweede chicane. Terugluisterend naar de boardradio van Ocon, was er niks te horen over Verstappen. Hij hield zich netjes stil, terwijl race-engineer Laura Müller informatie bleef doorspelen over gaten tussen hem en andere coureurs op de baan.

Ocon en Verstappen zijn elkaar wel vaker tegengekomen, zoals in São Paulo in 2018. Verstappen lag toen aan de leiding en had net Ocon op een ronde gezet. De toenmalige Racing Point-coureur probeerde hem weer in te halen, terwijl er geen ruimte voor was. Hij tikte Verstappen in de rondte, wat hem de overwinning kostte ten opzichte van Lewis Hamilton. Verstappen zocht Ocon op in de ruimte waar de coureurs gewogen werden en gaf hem een paar keer een duw. Het leverde uiteindelijk een taakstraf op.

