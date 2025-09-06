De tweede penalty voor de F1 Grand Prix van Italië in Monza lijkt al een zekerheid. Lewis Hamilton is al zeker van een gridstraf van vijf plaatsen, maar daar lijkt nog een coureur bij te komen. Vlak na een matige kwalificatie druppelt het nieuws naar buiten dat Isack Hadjar vanuit de pits gaat beginnen door zijn vijfde motor van het seizoen te nemen.

Dit weet Motorsport.com zaterdag na de kwalificatie meteen te melden. Bevestiging zal waarschijnlijk vanuit de FIA morgen pas komen. Voor Hadjar betekent dit dat hij, van zijn derde plaats in Zandvoort, naar een start vanuit de pits gaat in slechts een week tijd. Racing Bulls had het zeker op vrijdag in Monza lastig om ritme te vinden, zag er vervolgens zaterdag iets beter uit en was plots in de kwalificatie na Q1 al klaar met twee auto's. Hadjar werd zestiende, Liam Lawson zelfs twintigste.

'Hadjar gaat vanuit de pits starten'

Hadjar zou voor zondag een compleet nieuwe motor gaan nemen, zijn vijfde van 2025. Dit zou, in welke situatie dan ook, al een straf hebben betekend voor de Fransman. Omdat dit nu na parc fermé gaat gebeuren, betekent dit wel dat hij vanuit de pits moet gaan beginnen. Racing Bulls zal van de situatie gebruik gaan maken na een matige kwalificatie van Hadjar, die dus sowieso al achterin het veld zou starten. Toch zou de keuze al gemaakt zijn voordat de kwalificatie überhaupt was verreden. Dus ongeacht het resultaat, had Hadjar een penalty moeten incasseren.

