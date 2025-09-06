Marko onthult aanpassingen achtervleugel Verstappen: 'Met het oog op de race'
Helmut Marko, adviseur van Red Bull Racing, heeft onthuld dat het team wat aan de auto van Max Verstappen heeft gedaan om zondag beter voor de dag te komen tijdens de F1 Grand Prix van Italië in Monza. Verstappen versloeg desondanks Lando Norris en Oscar Piastri tijdens de kwalificatie.
Tegenover ServusTV stelt Marko dat Verstappen zijn winst tijdens Q3 op McLaren vooral in de derde sector heeft geboekt. "Max heeft in de derde sector toegeslagen. We waren na de vrijdagtrainingen al heel optimistisch, vooral vergeleken met vorig jaar. We hebben nu een andere aanpak, waarbij we het weekend anders indelen. De afstelling pakte goed uit. Nu moeten we kijken hoe het in de race gaat. Het is dan ervan afhankelijk hoe hoog de bandenslijtage is. Hopelijk behoudt Max de leiding, maar het ziet er goed uit."
Marko over aanpassingen aan achtervleugel Red Bull
Verstappen stelde al dat er vlak voor de kwalificatie nog wat aanpassingen zijn gedaan, en Marko onthult dat dit met de achtervleugel te maken had. "We hebben dit met het oog op de race gedaan. We waren qua topsnelheid nog niet zo sterk. De kwalificatie is belangrijk, maar de snelheid in de race is nóg belangrijker. Inhalen is tegenwoordig wel erg lastig. Dit was wel de juiste afstelling, en we hebben goede veranderingen doorgevoerd."
Marko over McLaren
Marko denkt dat Verstappen een serieuze kans heeft om te winnen zondag, zeker met mogelijk een agressieve strategie zoals we die in 2025 al vaak hebben gezien bij Red Bull. Marko weet wel dat McLaren de favoriet is met Norris en Piastri. "De twee McLarens zijn natuurlijk de grootste concurrenten. Vanwege hun geweldige bandenmanagement zijn zij in de race eigenlijk de favorieten. Inhalen is wel heel lastig. Als de bandenslijtage niet onverwacht hoog uitvalt, ziet het er voor ons goed uit."
