Max Verstappen heeft op verrassende wijze de pole position gepakt voor de F1 Grand Prix van Italië. De Red Bull Racing-coureur zette een rondetijd van 1:18.792 neer en versloeg de McLarens van Lando Norris en Oscar Piastri op 0.077 seconden en 0.190 seconden, respectievelijk. De Ferrari's misten net de top drie.

De sessie die de startgrid op het Autodromo Nazionale Monza ging bepalen, begon om 16:00 uur lokale tijd onder zonnige omstandigheden. Het was opgewarmd tot 26°C, terwijl de baantemperatuur opliep tot 45°C. Zoals altijd was de kwalificatie verdeeld in een Q1-, Q2- en Q3-sessie van 18, 15 en 12 minuten lang, respectievelijk. Na Q1 zouden er vijf coureurs afvallen en datzelfde gold voor Q2. Lando Norris opende de kwalificatie met een 1:19.611, precies één tiende onder Oscar Piastri. Max Verstappen moest aan het begin van Q1 genoegen nemen met de vierde stek tussen de scharlakenrode bolides van Charles Leclerc en Lewis Hamilton. Hij ging wijd door de tweede Lesmo en dus moest Red Bull Racing even de vloer checken.

Hadjar van hero naar zero

Mercedes besloot eerst een setje mediums te gebruiken om een setje softs te sparen. George Russell zette hoe dan ook de snelste tijd neer halverwege Q1 met een 1:19.414, terwijl Carlos Sainz, Fernando Alonso en Gabriel Bortoleto op hun zachte rubber richting de top vijf reden achter Russell en Norris. Russell had er vertrouwen in dat hij niet in de gevarenzone zou komen, ging niet meer naar buiten en bleef dan ook bovenaan staan. Verstappen verbeterde naar de tweede plaats tot 0.041 seconden van de Brit. Isack Hadjar, die vorige week nog op het podium stond op Zandvoort, kwam niet verder dan de zestiende plaats en werd geëlimineerd samen met Lance Stroll, Franco Colapinto, Pierre Gasly en Liam Lawson. Yuki Tsunoda deed het verrassend goed in Q1 door als vierde te eindigen.

Norris nog maar net veilig in Q2 na foutje

Russell toverde voor Q2 wel de softs tevoorschijn, maar gek genoeg was hij nu juist langzamer dan Verstappen tijdens zijn eerste poging. Hij zette een 1:19.287 neer, waardoor hij 0.147 seconden langzamer was dan de Red Bull. Bortoleto zat er weer goed bij aan het begin van de sessie met de vierde plaats achter Piastri en voor Leclerc en Tsunoda. Norris remde zichzelf uit voor de Variante del Rettifilo, de eerste chicane, en moest zijn ronde afhaken.

Verstappen vond een 1:19.140 wel genoeg en zou niet meer naar buiten komen. Kimi Antonelli had het lastig in Q1, maar verbeterde flink in Q2 door de tweede plek te pakken. Norris wachtte tot op het allerlaatste moment om uit de gevarenzone te komen en ging richting de vijfde tijd achter Piastri en Russell. Ollie Bearman zakte naar P11 en ging niet door naar Q3 samen met Nico Hülkenberg, Sainz, Alexander Albon en Esteban Ocon.

Verstappen verslaat de McLarens

Onder luid gejuich van de tifosi versloeg Leclerc Piastri met een 1:19.007 in de eerste run van Q3. Norris kwam niet verder dan de zesde plaats op een nieuw setje van de zachte band achter Hamilton, Russell en Bortoleto. De Kick Sauber stond zelfs op oud rubber. Verstappen deed zijn eerste run laat en het was de eerste ronde van het weekend in de 1:18. Hij zette een 1:18.923 neer om precies te zijn.

Bij het uitgaan voor de tweede run van Q3 klaagde Russell dat hij de mediumcompound wilde hebben, maar Mercedes luisterde niet en ze stuurden hem naar buiten op de zachte band. Verstappen verbeterde met een 1:18.792 en dat was maar goed ook, want Norris liep eveneens hard met een 1:18.869. De pole position gaat dus naar de Nederlander. Piastri maakt de top drie af, terwijl de Ferrari's geen groene sectoren konden rijden. Leclerc en Hamilton kwalificeerden zich dus als vierde en vijfde voor Russell, Antonelli, Bortoleto, Alonso en Tsunoda.

