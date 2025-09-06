De FIA zou volgens de geruchten morgen een straf uit gaan delen aan Isack Hadjar voor het verwisselen van zijn motor, maar er komt wellicht ook nog een diskwalificatie bij. Alpine zou namelijk na de kwalificatie voor de F1 Grand Prix van Italië een fout hebben gemaakt.

Het gaat om de auto van Pierre Gasly, die tijdens de kwalificatie als negentiende eindigde. Na de kwalificatie moet er binnen twee uur een doek over de auto heen, zodat er niet meer aan de auto gewerkt kan worden. Dit zou niet zijn gebeurd bij Alpine. Het incident gaat naar de stewards voor onderzoek, waar mogelijk een diskwalificatie uit kan komen. Gasly zou dan, net zoals waarschijnlijk Hadjar, vanuit de pits moeten starten zondag. De kans is groot dat Gasly nieuwe onderdelen van Alpine gaat krijgen voor de race van zondag, waardoor de diskwalificatie (of start vanuit de pits) dus een bewuste keuze lijkt.

Vergelijkbaar met Bearman in Zandvoort

Het is hetzelfde als wat Haas vorige weekend in Zandvoort deed met Oliver Bearman. Dit voorkwam een officiële diskwalificatie, iets wat hier nu ook lijkt te gaan gebeuren. Officieel zal Gasly dus waarschijnlijk niet uit de uitslag worden gehaald, maar zal hij vanuit de pits starten omdat er onderdelen zijn verwisseld na de kwalificatie. Het resultaat is hoe dan ook hetzelfde als een diskwalificatie.

Alpine heeft zich niet aan de regels omtrent parc ferme gehouden na de kwalificatie. Het gaat om de auto van Pierre Gasly. Het incident gaat worden bekeken door de stewards.#F1 #ItalianGP pic.twitter.com/iFnvwGACEY — GPFans NL (@GPFansNL) September 6, 2025

