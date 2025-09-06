close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
﻿
Verstappen, tifosi, socials

Verstappen dolt met Tifosi over Italiaanse lessen: "Heb nog geen reden"

Verstappen dolt met Tifosi over Italiaanse lessen: "Heb nog geen reden"

Redactie
Verstappen, tifosi, socials

De naam van Max Verstappen wordt de afgelopen dagen veelvuldig in verband gebracht met Ferrari. Hoewel een overstap helemaal niet aan de orde lijkt, flirten de twee partijen wel met elkaar. Tijdens een bezoek aan de fanzone in Monza wordt Verstappen gevraagd waarom hij nog geen Italiaans spreekt.

Verstappen is de afgelopen jaren niet altijd de meest populaire coureur in Italië geweest. Dat heeft mede te maken met het feit dat de Nederlander juist vaak wist te winnen, ten koste van de Ferrari-coureurs. Toch kwam daar dit jaar in Imola verandering in. Na zijn magistrale inhaalmanoeuvre op Oscar Piastri in de openingsronde, klonk na afloop het welbekende "tu tu tu tuu Max Verstappen" uit de hoek van de Tifosi.

Verstappen dolt met tifosi in fanzone

Vrijdagavond werd Verstappen al gespot in het motorhome van Ferrari. De Nederlander werd op zijn weg naar buiten vastgelegd door een fan. Teambaas Frédéric Vasseur liet direct doorschemeren dat er niets achter gezocht moest worden. "Wat ik tegen Verstappen heb gezegd? Ik vroeg hem of hij verdwaald was," verklaarde de Fransman.

Zaterdagochtend moesten de coureurs opdraven in de fanzone om de toegestroomde toeschouwers te verwelkomen. Daar werd Verstappen gevraagd of hij Italiaans kan spreken. "Ik doe mijn best, maar ik heb eigenlijk niet echt een reden om Italiaans te leren, nog niet," zo geeft hij aan. "Binnen het team praten we Engels en wat Duits. Het zijn verschillende teams," aldus Verstappen.

Gerelateerd

Verhoog de spanning tijdens de Grand Prix van Italië met TOTO

Verhoog de spanning tijdens de Grand Prix van Italië met TOTO

  • Advertorial
  • Adv.

Net binnen

Norris snelste in laatste training voor GP Italië, Leclerc en Verstappen erg dichtbij
Samenvatting VT3

Norris snelste in laatste training voor GP Italië, Leclerc en Verstappen erg dichtbij

  • 28 minuten geleden
Verstappen dolt met Tifosi over Italiaanse lessen:
Max Verstappen

Verstappen dolt met Tifosi over Italiaanse lessen: "Heb nog geen reden"

  • 11 minuten geleden
Red Bull geeft meer duidelijkheid over toekomst Tsunoda en rijdersbezetting 2026
Teamgenoot Verstappen

Red Bull geeft meer duidelijkheid over toekomst Tsunoda en rijdersbezetting 2026

  • 59 minuten geleden
LIVE (gesloten) | VT3 Grand Prix Italië: Het licht is op groen gegaan in Monza
VT3 Italie

LIVE (gesloten) | VT3 Grand Prix Italië: Het licht is op groen gegaan in Monza

  • 1 uur geleden
McLaren ondervindt dít nadeel van geniale ophanging: slaat Verstappen toe op Monza?
GP Italië

McLaren ondervindt dít nadeel van geniale ophanging: slaat Verstappen toe op Monza?

  • 1 uur geleden
VIDEO | Verstappen komt Ferrari-motorhome uitgelopen, Vasseur reageert
GP Italië

VIDEO | Verstappen komt Ferrari-motorhome uitgelopen, Vasseur reageert

  • 2 uur geleden
Meer nieuws

Veel gelezen

'Christian Horner keert mogelijk als F1-teambaas terug in 2026'
200.000+ views

'Christian Horner keert mogelijk als F1-teambaas terug in 2026'

  • 18 augustus
 Team van Verstappen verliest GT3-overwinning op Nürburgring na straf van stewards
200.000+ views

Team van Verstappen verliest GT3-overwinning op Nürburgring na straf van stewards

  • 3 september
 Videobeelden McLaren beloven weinig goeds voor Verstappen in Zandvoort
100.000+ views

Videobeelden McLaren beloven weinig goeds voor Verstappen in Zandvoort

  • 31 augustus
 Fans verlaten vroegtijdig Dutch GP en missen uitvalbeurt Norris
100.000+ views

Fans verlaten vroegtijdig Dutch GP en missen uitvalbeurt Norris

  • 31 augustus
 Directeur Zandvoort reageert op verzoek van eigen bocht Verstappen
75.000+ views

Directeur Zandvoort reageert op verzoek van eigen bocht Verstappen

  • 30 augustus
 Mayländer over relatie met Verstappen: 'Vraagt dan of het de volgende keer anders kan'
75.000+ views

Mayländer over relatie met Verstappen: 'Vraagt dan of het de volgende keer anders kan'

  • 21 augustus

F1 standen

Ontdek het op Google Play
x