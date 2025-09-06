Verstappen dolt met Tifosi over Italiaanse lessen: "Heb nog geen reden"
De naam van Max Verstappen wordt de afgelopen dagen veelvuldig in verband gebracht met Ferrari. Hoewel een overstap helemaal niet aan de orde lijkt, flirten de twee partijen wel met elkaar. Tijdens een bezoek aan de fanzone in Monza wordt Verstappen gevraagd waarom hij nog geen Italiaans spreekt.
Verstappen is de afgelopen jaren niet altijd de meest populaire coureur in Italië geweest. Dat heeft mede te maken met het feit dat de Nederlander juist vaak wist te winnen, ten koste van de Ferrari-coureurs. Toch kwam daar dit jaar in Imola verandering in. Na zijn magistrale inhaalmanoeuvre op Oscar Piastri in de openingsronde, klonk na afloop het welbekende "tu tu tu tuu Max Verstappen" uit de hoek van de Tifosi.
Verstappen dolt met tifosi in fanzone
Vrijdagavond werd Verstappen al gespot in het motorhome van Ferrari. De Nederlander werd op zijn weg naar buiten vastgelegd door een fan. Teambaas Frédéric Vasseur liet direct doorschemeren dat er niets achter gezocht moest worden. "Wat ik tegen Verstappen heb gezegd? Ik vroeg hem of hij verdwaald was," verklaarde de Fransman.
Zaterdagochtend moesten de coureurs opdraven in de fanzone om de toegestroomde toeschouwers te verwelkomen. Daar werd Verstappen gevraagd of hij Italiaans kan spreken. "Ik doe mijn best, maar ik heb eigenlijk niet echt een reden om Italiaans te leren, nog niet," zo geeft hij aan. "Binnen het team praten we Engels en wat Duits. Het zijn verschillende teams," aldus Verstappen.
