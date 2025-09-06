Norris snelste in laatste training voor GP Italië, Leclerc en Verstappen erg dichtbij

Lando Norris heeft de derde vrije training voor de F1 Grand Prix van Italië als snelste afgesloten. De McLaren-coureur zette een rondetijd van 1:19.331 neer en versloeg Charles Leclerc met voorsprong van 0.021 seconden en ploegmaat Oscar Piastri op 0.165 seconden. Max Verstappen eindigt opnieuw binnen twee tienden van de papajakleurige bolides.

De laatste trainingssessie voor de kwalificatie op het Autodromo Nazionale Monza begon om 12:30 uur lokale tijd onder zonnige omstandigheden. Het was een aangename 24°C, terwijl de baan was opgewarmd richting de 40°C na de FIA Formule 3-sprintrace en de kwalificatie van de Porsche Supercup. De meeste coureurs hadden weinig haast om de baan op te gaan - Verstappen had zijn helm überhaupt nog niet op, toen VT3 eenmaal begon. Nico Hülkenberg ging als eerste naar buiten, gevolgd door Lance Stroll, Isack Hadjar en Fernando Alonso, voordat de vier mannen weer de garage opzochten.

Lastige eerste chicane

De Alpines openden de tijdenlijst met Franco Colapinto op een 1:22.736 en Pierre Gasly op een 1:23.965, allebei op het harde rubber, voordat Yuki Tsunoda er met 0.860 seconden onderdoor ging. Hadjar en Kimi Antonelli op de softs evenals Charles Leclerc en Carlos Sainz op de mediums en Oscar Piastri en Lando Norris op de harde compound kwamen tussen Tsunoda en Colapinto terecht. Lewis Hamilton maakte een foutje in de eerste chicane, voordat hij de tweede tijd klokte. Ook Sainz, Ollie Bearman, Norris en Gabriel Bortoleto gingen even door de grindbak in de Variante del Rettifilo. Volgens de eerstgenoemde maakten windstoten het aanremmen een uitdaging.

Verstappen snelste halverwege de training

Verstappen kwam aan het eind van de eerste helft van VT3 eindelijk naar buiten en deed dat meteen op de softs. Hij zette een 1:20.040 neer, 0.014 seconden onder Leclerc en 0.292 seconden onder Hamilton. De Ferrari's hadden hun rondetijden op dat moment op de mediums gedaan. George Russell kwam in zijn eerste poging niet verder dan negende achter Tsunoda, Hadjar, Antonelli, Piastri en Sainz. Leclerc hoopte de eerste plek van Verstappen af te pakken, totdat een momentje door de Parabolica roet in het eten gooide. De Nederlander zette een 1:19.688 neer en verbeterde met nog eens 0.352 seconden om P1 te verdedigen. Nico Hülkenberg, Tsunoda en Alexander Albon kwamen halverwege de sessie sterk naar voren in de tijdenlijst om de Ferrari's uit te dagen.

De McLarens en Leclerc verslaan Verstappen

Met nog een kwartier te gaan, kwamen de McLarens in actie op een nieuw setje softs. Norris ging indrukwekkend naar de eerste plek met een 1:19.331, terwijl Piastri er een één-twee van maakte voor McLaren, maar hij kwam een kwart van een seconde tekort op zijn teamgenoot. Hadjar op P3, Russell op P4, Bortoleto op P5 en Hülkenberg op P7 gingen ook hard op de rode band. Verstappen had het eventjes aan de stok met Esteban Ocon, de Haas-coureur die hem in de weg zat door de eerste chicane, maar verbeterde daarna met een 1:19.513. Hij steeg eventjes naar de tweede positie, voordat Piastri weer een verbetering vond.

Leclerc maakte een foutje door de tweede Lesmo, maar deed nog een poging in de allerlaatste minuut. Een 1:19.352 bezorgde hem de tweede plek tussen Norris en Piastri. Verstappen zakte daardoor naar P4 voor Russell, Bortoleto, Hamilton, Hadjar, Antonelli en Albon.

