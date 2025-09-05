FIA roept Piastri op het matje na overtreding tijdens VT2
Oscar Piastri moet bij de stewards verschijnen na de tweede vrije training. De Australiër zou volgens de wedstrijdleiding te vroeg richting het stoplicht van de pitstraat zijn gereden, terwijl de rode vlag nog niet was opgeheven.
De Australiër moest VT1 nog toekijken, toen Alex Dunne in zijn MCL39 de nodige meters maakte. Tijdens de tweede oefensessie kwam de klassementsleider echter wel in actie en noteerde hij uiteindelijk de vierde tijd. Opvallend is dat het gat richting Lando Norris, die de snelste tijd wist neer te zetten, bijna twee tienden van een seconde bedraagt.
Te vroeg naar het stoplicht gereden
Kimi Antonelli zorgde halverwege de training voor een rode vlag, toen hij in de grindbak belandde. Nadat de wagen was opgeborgen, was het signaal om de sessie te hervatten nog niet gegeven. Piastri zou volgens de wedstrijdleiding te vroeg naar het stoplicht zijn gereden en zit momenteel bij de stewards. Er kan een straf volgen, hoewel in eerdere gevallen ook een boete is uitgedeeld.
