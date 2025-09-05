close global

Wolff, Russell, Socials

Wolff wijst naar hydraulisch probleem bij Russell in VT1

Remy Ramjiawan
Wolff, Russell, Socials

George Russell viel stil aan het einde van de eerste vrije training in Italië. De Engelsman gaf aan dat hij geen vermogen meer voelde, en in gesprek met Sky Sport F1 legt Mercedes-teambaas Toto Wolff uit wat er precies misging.

Hoewel de power units in de Formule 1 tegenwoordig enorm betrouwbaar zijn, zijn er dit seizoen toch al meerdere Mercedes-motoren geploft. In Zandvoort leek de Mercedes-krachtbron van Lando Norris het te begeven, al gaf McLaren later aan dat de uitvalbeurt uiteindelijk een andere oorzaak had. Toch besloot het papajakleurige team voor dit weekend nieuwe krachtbronnen in de wagens te monteren. Aan het einde van VT1 in Monza stond er echter opnieuw een Mercedes stil.

Hydrauliek

Wolff legt bij het Britse medium uit dat Mercedes vooral wat topsnelheid mist in Monza. "We missen een beetje snelheid op de rechte stukken, dat heb ik zojuist gezien in de overlays," zo opende hij. De problemen van Russell leken weliswaar op motorproblemen, maar waren van een andere aard: "Het was een hydraulisch probleem bij George en de motor werd uitgezet om alles te beschermen."

Mercedes George Russell Toto Wolff Grand Prix van Italië Italian Grand Prix
