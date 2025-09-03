Alpine schuift Aron naar voren voor VT1 in Monza: Colapinto moet zitje afstaan
Het team van Alpine schuift Paul Aron naar voren voor de eerste vrije training op het Autodromo Nazionale Monza, beter bekend als de Temple of Speed. De jongeling neemt het zitje van Franco Colapinto over, die die sessie langs de zijlijn zal staan.
Rond de toekomst van Colapinto in de Formule 1 is veel te doen. De rookie liet afgelopen seizoen enkele sterke prestaties zien, maar was ook bij meerdere crashes betrokken. Helaas voor hem zette die lijn zich in 2025 voort, met diverse incidenten waardoor zelfs Flavio Briatore even twijfelde aan zijn talent. Voor komend jaar zijn er nog geen knopen doorgehakt, maar Colapinto moet in ieder geval de eerste oefensessie in Italië aan zich voorbij laten gaan.
Aron heeft er zin in
Aron vervult momenteel de rol van reservecoureur bij Alpine en heeft het afgelopen jaar veelvuldig in de simulator gezeten. De Estse autocoureur kijkt uit naar zijn eerste vrije training: "Ik wil zo goed mogelijk werk leveren om de auto af te stellen voor het hele weekend en ervoor zorgen dat we vanaf het begin in de best mogelijke positie staan om competitief te zijn. Voor mij persoonlijk is het geweldig om voort te bouwen op de ervaring die ik heb opgedaan in de simulator en tijdens testmogelijkheden. Ik zal ervoor zorgen dat ik dit gebruik om zowel voor mezelf als voor het team een plezierige en productieve sessie neer te zetten," aldus Aron in het persbericht van Alpine.
