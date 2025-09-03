Ferrari onthult speciale livery als eerbetoon aan Niki Lauda
Het team van Ferrari kwam eerder deze week al met speciale blauwe teamkleding en heeft inmiddels het doek van de speciale livery getrokken voor de Grand Prix van Italië.
De Scuderia maakt zich op voor haar thuisrace op Monza en speciaal voor dat evenement is er een nieuw likje verf op de auto gezet. Ferrari brengt een ode aan Formule 1-legende Niki Lauda en zijn kampioenschapswinnende wagen: de Ferrari 312T.
Meer wit op rood, geen blauwe tinten
Ten opzichte van het normale kleurenschema is er dit weekend iets meer wit op de Ferrari te zien. Het gaat dan voornamelijk om de motorkap, die wit is gebleven. De rest van de SF-25 is nog wel in het rood te bewonderen.
