Lewis Hamilton maakt zich op voor zijn eerste Grand Prix van Italië in het rood. De zevenvoudig wereldkampioen reist af naar Monza met een gridstraf van vijf plaatsen, al was de aanleiding voor die straf niet meteen duidelijk in beeld. Hamilton reed namelijk nog vóór de start van de race met hoge snelheid richting de pitstraat, wat hem een straf opleverde voor de komende Grand Prix.

Het raceweekend in Zandvoort verliep wisselvallig voor Hamilton. In de eerste vrije training begon hij stroef, met twee spins. In de kwalificatie herpakte hij zich en zette hij de zevende tijd neer, minder dan één tiende achter zijn teamgenoot. Tijdens de Grand Prix van Nederland ging het echter mis door eigen toedoen. Op een licht natte baan verloor Hamilton in de Hugenholtzbocht de controle over zijn SF-25, nadat hij over het geverfde asfalt was gereden. Daarmee kwam zijn race vroegtijdig ten einde.

Artikel gaat verder onder video

Hamilton kwam te snel richting pitstraat gereden

Enkele uren na de finish in Zandvoort volgde de mededeling dat Hamilton aankomend weekend in Monza met een gridstraf zal starten. Volgens de FIA reed hij tijdens zijn opwarmronden en nog vóór de start te hard richting de pitstraat, terwijl coureurs vooraf nadrukkelijk waren gewaarschuwd om hierop te letten. De stewards verklaarden: “We beschouwen een vermindering van 20 km/u niet als significant in een zone met dubbel geel.”

Omdat het incident voor de race plaatsvond, maar het oordeel pas uren na afloop bekend werd gemaakt, ontstond er verwarring. Het gebeurde echter daadwerkelijk voorafgaand aan de wedstrijd. De beelden daarvan zijn hier terug te bekijken.

Gerelateerd