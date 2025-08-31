FIA deelt straf uit: Bearman start vanuit de pitstraat in Zandvoort na verwisselen motor
De F1 Grand Prix van Nederland in Zandvoort gaat om 15:00 uur beginnen en zal door Oliver Bearman aangevangen worden vanuit de pitstraat. De Brit kende al geen beste kwalificatie, zou door een blunder van Haas wellicht al vanuit de pits beginnen en gaat dit nu sowieso doen door een ingreep van zijn team.
De zaterdag, en eigenlijk het hele weekend, verliep niet zo goed voor het Amerikaanse team. Esteban Ocon kwam op P18 terecht, terwijl Bearman achter hem op P19 zou eindigen. Het scheelde allemaal niet veel of ze hadden Q2 gehaald, maar dan nog was de kans groot dat ze in die sessie niet ver waren gekomen. Het hele weekend heeft Haas het namelijk al lastig in Zandvoort.
Bearman vanuit de pits
Haas heeft van de gelegenheid gebruikgemaakt door de hele motor van Bearman na de kwalificatie en voor de race te vervangen na parc fermé . Het is zijn vierde motor, zijn derde Control Electronics en zijn zesde uitlaatsysteem. Aangezien het na parc fermé is gebeurd, zorgt het er hoe dan ook voor dat Bearman om 15:00 uur vanuit de pits gaat beginnen. Bearman leek sowieso al op weg naar een gridstraf omdat Haas een blunder leek te maken na de kwalificatie. Het team zou niet binnen de twee uur na de sessie een doek over de auto hebben gedaan, zodat er niet meer aan de auto gewerkt kan worden. Dit had Bearman al een straf, waarschijnlijk diskwalificatie, op kunnen leveren. Nu start Bearman dus sowieso vanuit de pits.
