Lance Stroll wist geen rondetijd te klokken in de kwalificatie voor de Formule 1 Dutch Grand Prix. Hij was daarom automatisch niet binnen de 107% van de snelste coureur in Q1 geklasseerd en dat is normaal gesproken wel nodig om deel te mogen nemen aan de wedstrijd.

De FIA heeft het verzoek van Aston Martin om de Canadees toch te laten starten in de wedstrijd op het Circuit Zandvoort goedgekeurd. Stroll heeft namelijk tijdens de vrije trainingen op vrijdag en de zaterdagochtend laten zien dat hij qua snelheid goed kan meekomen met de rest van het veld. De internationale autosportbond concludeert daarmee dat zijn resultaat van Q1 niet representatief is. De 26-jarige uit Montreal doet op zondag dus gewoon mee aan de race aan de Noord-Hollandse kust die hij vanaf de allerlaatste positie op de grid moet aanvangen. De laatste keer dat zo'n verzoek niet werd goedgekeurd na het overtreden van de 107%-regel, was toen HRT-coureurs Narain Karthikeyan en Pedro de la Rosa allebei te langzaam waren in het gehele weekend van de Grand Prix van Australië in 2012.

Twee crashes voor de Dutch GP

De 107%-regel geldt ten opzichte van de coureur die de snelste is in Q1. Stroll crashte in de een na laatste bocht en kon wel terugrijden naar de pits, maar zou niet meer in actie komen vanwege de schade. Aston Martin had het na VT2 al druk om een nieuw chassis voor Stroll in elkaar te zetten, nadat hij hard de muur in was gegaan in de Hugenholtzbocht. Oscar Piastri werd eerste in Q1 met een 1:09.338. Stroll had op zijn minst een 1:14.191 moeten klokken, maar omdat hij geen rondetijd reed, heeft hij dus automatisch de 107%-regel overtreden. De FIA ziet het echter door de vingers.

